Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRŽAVA ODLUČILA

Ministar Bačić: Spremni smo prepustiti Splitu 72 tisuće četvornih metara za Hajdukov kamp

Korešnica: Obilazak lokacije predviđene za novu stanogradnju u sklopu državnih programa stambenog zbrinjavanja
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
27.02.2026.
u 21:08

"Vlada potom donosi uredbu o urbanističkom projektu na temelju novog Zakona o prostornom uređenju koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine", kazao je Bačić

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u četvrtak je u Splitu izrazio spremnost države da gradu Splitu ustupi 72.000 četvornih metara površine u Stobreču za izgradnju kampa nogometnog kluba Hajduk te je o tomu razgovarao s predstavnicima  kluba i gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

"Predstavnici Uprave Hajduka i gradonačelnik Šuta iznijeli su promišljanje da se kamp s pet igrališta i pratećim objektima izgradi u Stobreču na prostoru površine 72.000 četvornih metara, koji je u vlasništvu države, kojeg dijelom koristi  Golf klub Split 1700", rekao je Bačić novinarima.

Navijači su nemilosrdni: Jedan igrač Dinama na posebnom je udaru, pljušte brutalne poruke

Po njegovim riječima Županijsko državno odvjetništvo i ministarstvo kojem je on na čelu vode aktivnosti na sređivanju imovinsko-pravnih odnosa na tom prostoru. Bačić je objasnio kako će taj prostor, koji je po urbanističkom planu namijenjen za rekreaciju, biti prilagođen u urbanističkim planom za izgradnju kampa.

"Država je otvorena za dogovor s gradom Splitom da se tih 72.000 četvornih metara površine prepusti Gradu Splitu za pravo građenja na tom prostoru," kazao je Bačić.

Tad će Grad Split provesti sve pravne mehanizme kako bi se omogućila gradnja Hajdukovog kampa na tom prostoru.

"Predstavnici Hajduka su na današnjem sastanku izrazili spremnost da klub financira izgradnju tog kampa", istaknuo je Bačić. Objasnio je kako Hajduk treba podnijeti državi zahtjev za gradnju kampa, a nakon toga će država zatražiti procjenu vrijednosti tog prostora.

"Vlada potom donosi uredbu o urbanističkom projektu na temelju novog Zakona o prostornom uređenju koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine", kazao je Bačić.

VEZANI ČLANCI:

Rekao je kako država svoje aktivnosti u vezi ustupanja tog zemljišta Gradu Splitu za izgradnju kampa može završiti do ovog ljeta, a nakon toga Grad Split i Hajduk mogu krenuti s realizacijom projekta.

Na novinarsku opasku kako bi se kamp nalazio u blizini ušća rijeke Jadro u more, gdje se mrijeste ribe, te bi moglo doći do onečišćenja tog prostora, Bačić je kazao kako će se provesti javna procedura u kojoj će se voditi računa i o zaštiti prirodnog okoliša.

Ključne riječi
ministar Vlada nogomet stobreč kamp Hajduk Split Branko Bačić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!