VIDEO Pogledajte najljepši pogodak sezone u HNL-u. Ovo će biti jako teško nadmašiti

Hajduk je u Varaždin stigao na krilima tri uzastopne pobjede i s jasnom namjerom da nastavi pritisak na vodeći Dinamo. Od prve minute momčad Gonzala Garcije nametnula je visok ritam, dominirajući posjedom lopte koji je u jednom trenutku iznosio čak 72 posto. Agresivnost se isplatila kroz niz kornera i konstantan pritisak na zadnju liniju Varaždina, koji se u uvodnim minutama uglavnom branio. Iako su domaćini pokušali zaprijetiti preko Latkovića, bilo je jasno da Hajduk kontrolira zbivanja na terenu stadiona Varteks i da je samo pitanje vremena kada će njihova dominacija biti okrunjena pogotkom.

Trenutak inspiracije stigao je u 23. minuti, a u glavnim ulogama našli su se najistaknutiji pojedinci splitske momčadi. Nakon dužeg napada "bijelih", lopta se odbila do Marka Livaje, koji je na rubu kaznenog prostora izveo potez za pamćenje. Spektakularnim škaricama, bez da je lopta pala na tlo, asistirao je za Antu Rebića. Povratnik u sastav nakon odrađene suspenzije zbog žutih kartona nije oklijevao te je snažnim i preciznim udarcem matirao vratara Zeleniku za vodstvo Hajduka od 1:0. Bio je to pogodak koji je spojio akrobaciju i efikasnost, demonstrirajući svu raskoš talenta Hajdukovog napadačkog dvojca. Pogodak pogledajte OVDJE.

Primljeni pogodak, međutim, nije slomio duh domaće momčadi. Varaždin, koji je i u prethodnim ovosezonskim dvobojima pokazao da je izuzetno neugodan protivnik za Hajduk, polako je počeo uspostavljati ravnotežu na terenu. Prvo upozorenje stiglo je u 35. minuti kada je Ivan Mamut zatresao mrežu, no pogodak mu je opravdano poništen zbog zaleđa. Taj trenutak kao da je bio najava onoga što će uslijediti samo pet minuta kasnije, a radilo se o čistoj nogometnoj magiji koja je podigla publiku na noge i zasjenila čak i Livajinu majstoriju.

Igrala se 40. minuta kada je Luka Mamić poslao loptu prema rubu šesnaesterca. Tamo ju je dočekao reprezentativac Zelenortske Republike, Iuri Tavares. Bez imalo razmišljanja, iz prve je opalio po lopti i poslao neodbranjiv projektil koji je završio u suprotnim rašljama, u samu paučinu gola vratara Silića. Bila je to golčina, remek-djelo koje se rijetko viđa na hrvatskim travnjacima i potez koji je s pravom odmah proglašen glavnim kandidatom za pogodak sezone. Brzonogi napadač, koji je u Varaždin stigao iz američkog Charlottea, pokazao je zašto ga se smatra jednim od najatraktivnijih igrača lige, a njegov eurogol postavio je konačnih 1:1 u prvom dijelu i bacio rukavicu izazova svakome tko će do kraja prvenstva pokušati postići ljepši pogodak.