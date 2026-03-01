Nikad ne popuštaju: Ovi horoskopski znakovi najviše se vole svađati
Zaista je teško razgovarati s nekim tko nije dovoljno racionalan, tko voli svađu i nema razumijevanja za druge. Prema astrologiji, postoje horoskopski znakovi koji su najviše skloni svađi i uvijek uzrokuju probleme, a Times of India otkrio je koji su to znakovi.
Lav: Lavovi su žestoki, dramatični i mogu vam biti najveći protivnici kada je u pitanju svađa. Čak i ako se stvar može riješiti mirno, Lavovi će tražiti način da stvari učine gorom. Najbolji način da prekinete svađu s Lavovima je ispričati se i shvatiti što je pošlo po zlu kako biste dalje izbjegli slične situacije.
Bik: Bikovi su tvrdoglavi, ali neće započeti svađu osim ako se ne složite s njima. Mogu se svađati satima i ne vole priznati da su u krivu, jer su previše uvjereni u činjenicu da su oni uvijek u pravu. Oni mogu brzo obraniti svoje postupke, pa budite spremni popustiti u svađi s Bikom.
Škorpion: Škorpioni mogu razgovor pretvoriti u svađu i prije nego što to shvatite. Vrlo su izbirljivi u tome što govore, pa ako se svađate s njima, budite spremni da će često reći stvari koje bi vas mogle povrijediti. To im možda nije bila namjera, ali Škorpioni nikad ne propuštaju priliku da povrijede suparnika.
Blizanci: Blizanci su nepredvidljivi. Njihovo raspoloženje može se razlikovati u bilo kojem trenutku, pogotovo ako ih uznemirujete kada imaju tih i emotivan dan. Oni su veoma obrambeni i vole se isključiti iz razgovora kada im ne odgovora tema. Ako se posvađate s Blizancima, pripremite se na dugotrajnu svađu jer oni ne popuštaju.