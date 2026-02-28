Osijek svladao Vukovar i pobjegao sa začelja, evo kako sada stoje stvari na ljestvici HNL-a

Nogometaši Osijeka konačno su pobjegli s posljednjeg mjesta prvenstvene ljestvice HNL-a! U debiju za novog trenera Tomislava Radotića, Osijek je na svojoj Opus Areni svladao direktnog konkurenta u borbi za ostanak, momčad Vukovara s 2:0 i tako se bodovno izjednačio s momčadi Silvija Čabraje na 20 bodova, no Osijek je zbog boljeg međusobnog omjera izbio na deveto mjesto prvenstvene ljestvice.

Prvo poluvrijeme je, bez ikakvog preuveličavanja, uvjerljivo najlošije poluvrijeme u cijeloj ovoj HNL sezoni. Sveukupno smo vidjeli tek jedan udarac, niti jedan udarac u okvir gola, a čak nije bilo ni blagih uzbuđenja. I jedna i druga momčad su u susret ušle u grču, izgledalo je kao da ni jedni ni drugi ne žele riskirati primanje pogotka; Osječani kako bi im se Vukovar ne bi odlijepio na šest bodova, a Vukovarci kako se Osijek ne bi bodovno izjednačio s njima. Osijek je izgledao za nijansu bolje, no obje momčadi su se očito fokusirale na kompaktnost i disciplinu u fazi obrane, a ne na preuzimanje rizika u fazi napada.

Jedina značajnija situacija u prvom dijelu bio je pogodak Osijekovog napadača Arnela Jakupovića iz 41. minute koji nije priznat zbog ogromnog i očitog zaleđa u začetku akcije, a budući da su igrači Vukovara odmah bili svjesni da je riječ o zaleđu i stali, taj pogodak se u regularnim uvjetima vjerojatno ne bi ni dogodio.

Međutim, Jakupović je u drugom poluvremenu, točnije u 55. minuti susreta ipak postigao regularan pogodak za potpunu erupciju oduševljena 5682 gledatelja na Opus Areni. Osijek je malo ranije, u 50. minuti dalekometnim udarcem donedavnog igrača Vukovara Davida Mejije, kojeg je sjajno obranio Vukovarov vratar Denis Pintol, naznačio da u drugom dijelu ide agresivnije po puni plijen. Samo nekoliko minuta kasnije Kristijan Čabrajić je u kaznenom prostoru Vukovara srušio Tonija Teklića, sudac Patrik Kolarić je opravdano pokazao na bijelu točku, a Jakupović je bio precizan za vodstvo domaćina. Treći je to pogodak austrijskog napadača u ligi ove sezone; dva je zabio Vukovaru, a jedan Gorici. Osječani su u 59. minuti nastavili s momentumom, veliku prigodu je imao Domagoj Bukvić, no Pintol se ispriječio još jednom kvalitetnom obranom.

Situacija se u idućem periodu malo smirila, a onda je u 79. minuti, do tada samozatajni Vukovar, konačno došao do svoje prave prilike. Robin Gonzalez je uputio fantastičan centaršut s desne strane, iz blizine je glavom tukao Lovro Banovec, a povratnik u prvu postavu Osijeka Marko Malenica je vrhunskom refleksnom reakciju odbio loptu prema gredi i spriječio pogodak Vukovara. Bila je to čudesna intervencija koja bi na kraju možda i mogla biti vrijedna ostanka u HNL-u. Osijek je potvrdio pobjedu u sudačkoj nadoknadi pogotkom Samuela Akerea iz kontre za 2:0, kad je Vukovar sve karte bacio u napad.