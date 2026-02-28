Naši Portali
TROBOD DOMAĆIH NA OPUS ARENI

Osijek svladao Vukovar i pobjegao sa začelja, evo kako sada stoje stvari na ljestvici HNL-a

storyeditor/2026-02-28/PXL_280226_147479554.jpg
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
28.02.2026.
u 16:57

Osijek i Vukovar sada su bodovno izjednačeni, no današnji domaćin zbog boljeg međusobnog omjera je izbio na deveto mjesto ljestvice

Nogometaši Osijeka konačno su pobjegli s posljednjeg mjesta prvenstvene ljestvice HNL-a! U debiju za novog trenera Tomislava Radotića, Osijek je na svojoj Opus Areni svladao direktnog konkurenta u borbi za ostanak, momčad Vukovara s 2:0 i tako se bodovno izjednačio s momčadi Silvija Čabraje na 20 bodova, no Osijek je zbog boljeg međusobnog omjera izbio na deveto mjesto prvenstvene ljestvice.

Tablice omogućuje Sofascore

Prvo poluvrijeme je, bez ikakvog preuveličavanja, uvjerljivo najlošije poluvrijeme u cijeloj ovoj HNL sezoni. Sveukupno smo vidjeli tek jedan udarac, niti jedan udarac u okvir gola, a čak nije bilo ni blagih uzbuđenja. I jedna i druga momčad su u susret ušle u grču, izgledalo je kao da ni jedni ni drugi ne žele riskirati primanje pogotka; Osječani kako bi im se Vukovar ne bi odlijepio na šest bodova, a Vukovarci kako se Osijek ne bi bodovno izjednačio s njima. Osijek je izgledao za nijansu bolje, no obje momčadi su se očito fokusirale na kompaktnost i disciplinu u fazi obrane, a ne na preuzimanje rizika u fazi napada.

Jedina značajnija situacija u prvom dijelu bio je pogodak Osijekovog napadača Arnela Jakupovića iz 41. minute koji nije priznat zbog ogromnog i očitog zaleđa u začetku akcije, a budući da su igrači Vukovara odmah bili svjesni da je riječ o zaleđu i stali, taj pogodak se u regularnim uvjetima vjerojatno ne bi ni dogodio.

Međutim, Jakupović je u drugom poluvremenu, točnije u 55. minuti susreta ipak postigao regularan pogodak za potpunu erupciju oduševljena 5682 gledatelja na Opus Areni. Osijek je malo ranije, u 50. minuti dalekometnim udarcem donedavnog igrača Vukovara Davida Mejije, kojeg je sjajno obranio Vukovarov vratar Denis Pintol, naznačio da u drugom dijelu ide agresivnije po puni plijen. Samo nekoliko minuta kasnije Kristijan Čabrajić je u kaznenom prostoru Vukovara srušio Tonija Teklića, sudac Patrik Kolarić je opravdano pokazao na bijelu točku, a Jakupović je bio precizan za vodstvo domaćina. Treći je to pogodak austrijskog napadača u ligi ove sezone; dva je zabio Vukovaru, a jedan Gorici. Osječani su u 59. minuti nastavili s momentumom, veliku prigodu je imao Domagoj Bukvić, no Pintol se ispriječio još jednom kvalitetnom obranom.

Situacija se u idućem periodu malo smirila, a onda je u 79. minuti, do tada samozatajni Vukovar, konačno došao do svoje prave prilike. Robin Gonzalez je uputio fantastičan centaršut s desne strane, iz blizine je glavom tukao Lovro Banovec, a povratnik u prvu postavu Osijeka Marko Malenica je vrhunskom refleksnom reakciju odbio loptu prema gredi i spriječio pogodak Vukovara. Bila je to čudesna intervencija koja bi na kraju možda i mogla biti vrijedna ostanka u HNL-u. Osijek je potvrdio pobjedu u sudačkoj nadoknadi pogotkom Samuela Akerea iz kontre za 2:0, kad je Vukovar sve karte bacio u napad.
HNL Vukovar 1991. Osijek

