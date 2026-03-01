FOTO Domaći glumac zanosnu suprugu oženio je nakon godinu i pol veze: Vjenčali su se na 'riskantan' datum

Zvijezda domaćih serija, glumac Amar Bukvić, već godinama uživa u sretnom braku s PR stručnjakinjom Almom Vukičević Bukvić.
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Bračni par ovih je dana viđen u rijetkom izlasku u KD Vatroslav Lisinski, gdje su došli podržati Amarove kolege na svečanoj 100. izvedbi melodrame "Ljubavna pisma". 
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Njihov sudbonosni susret dogodio se u proljeće 2012. godine na rođendanskoj proslavi zajedničkog prijatelja, tadašnjeg košarkaškog reprezentativca Damjana Rudeža. Kako je glumac kasnije u više navrata istaknuo, bila je to ljubav na prvi pogled. Nije trebalo proći dugo vremena da oboje shvate kako su pronašli svoju srodnu dušu, a kemija koja se rodila te večeri ubrzo je prerasla u veliku ljubav.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Nakon što su prepoznali da su stvoreni jedno za drugo, par nije dugo čekao s velikim odlukama. Amar je svoju odabranicu zaprosio na njezin 26. rođendan, a vjenčali su se nakon godinu i pol dana veze. Svoje sudbonosno "da" izgovorili su na, za mnoge praznovjerne, pomalo riskantan datum - petak, 13. lipnja 2014. godine.
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Iako je Zagreb tog dana pogodilo snažno nevrijeme s jakom kišom, mladenci su otkrili kako im to nije pokvarilo slavlje, već je cijelom događaju dalo poseban romantičan ugođaj. Svadbena večera i proslava održane su u poznatom zagrebačkom restoranu "Apetit" na Šestinama.
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Vjenčanju su prisustvovali brojni Amarovi kolege i prijatelji iz svijeta glume, koji su s mladencima podijelili njihovu sreću. Među uzvanicima su se našla poznata lica poput Tarika i Lejle Filipović, Filipa Juričića, Enesa Vejzovića, Barbare Nole, kao i Janka Popovića Volarića. 
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Kruna njihove ljubavi su dvoje djece, sin Aman, rođen u ožujku 2015. godine, te kći Amal, koja je na svijet stigla u svibnju 2018. godine. Amar često ističe kako mu je supruga, inače PR stručnjakinja rodom iz Makarske, njegova "desna ruka" i najveća podrška, koja mu često pomaže i u pripremama za zahtjevne uloge i audicije.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Zanimljivo je da je i sin Aman već krenuo očevim stopama, ostvarivši svoju prvu filmsku ulogu uz oca u obiteljskom projektu "Djeca sa CNN-a", pokazavši da jabuka ne pada daleko od stabla u ovoj talentiranoj umjetničkoj obitelji.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Robert Anic/PIXSELL
