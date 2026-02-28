Iranska raketa probila 'Željeznu kupolu' u Tel Avivu, ima mrtvih i teško ozlijeđenih

Snažne eksplozije odjeknule su u subotu navečer Tel Avivom nakon iranskog napada. Unatoč poznatom izraelskom sustavu protuzračne obrane zvanom "Željezna kupola", nisu presretnuti svi projektili. Ozlijeđeno je više od 20 osoba. Jedna žena, koja je bila u kritičnom stanju, ubrzo je podlegla ozljedama, dok su još dvije osobe teško ranjene. Tri osobe zadobile su umjerene ozljede, a 16 ih je lakše ozlijeđeno. Rakete su pale na najmanje dvije lokacije u području Tel Aviva, gdje su izravno pogođene stambene zgrade. Zapovjednik okruga Tel Aviv potvrdio je da su direktno pogođena dva doma, istaknuvši da je riječ o "ozbiljnoj sceni" te da su spasilačke ekipe odmah započele pretragu ruševina. Iz jedne zgrade evakuirano je pet osoba, dok potraga za mogućim zatrpanima i dalje traje.

Na terenu su brzo intervenirale hitne službe, koje su uspostavile punkt za zbrinjavanje ozlijeđenih. Prema navodima bolničara, prizori su bili kaotični - gust dim iznad stambenih zgrada, zapaljeni automobili i velika razaranja. Najteže ozlijeđeni prevezeni su u bolnice, dok su spasilačke ekipe zajedno s vatrogascima, policijom i vojnim postrojbama nastavile pretraživati područje i pomagati stradalima. Napad je aktivirao sirene u većem dijelu zemlje, uključujući središnji i sjeverni Izrael te Jeruzalem. Procjenjuje se da je lansirano oko 16 projektila, osam prema Izraelu, dva prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dva prema Kataru i dva prema Jordanu. Iranska revolucionarna garda potom je objavila da je riječ o novim valovima napada usmjerenima na vojne i sigurnosne ciljeve SAD-a i Izraela, piše Israel National News.