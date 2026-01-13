HNL ostaje bez jednog od najboljih igrača? Posao o kojem se dugo priča na korak do realizacije

Najbolji igrač Slaven Belupa, Adriano Jagušić (20), već je prošle sezone skrenuo pozornost brojnih klubova na sebe, a u prvom dijelu ove sezone samo je nastavio sa svojim razvojem i usponom. Bio je možda i najbolji igrač jesenskog dijela HNL-a i najzaslužniji što se Slaven trenutačno nalazi na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice. Sa šest golova četvrti je strijelac prvenstva, a sa šest namještenih pogodaka prvi je asistent lige. Ne treba stoga čuditi da brojni klubovi žele dovesti 20-godišnjeg ofenzivca, a posljednji u nizu je Çaykur Rizespor. Turski prvoligaš poslao je ponudu od tri milijuna eura, no koprivnički klub glatko ju je odbio. Jagušićeva tržišna vrijednost po Transfermarktu iznosi četiri milijuna, a s obzirom na njegove sjajne igre i činjenicu da ima dugotrajan ugovor sa Slavenom, klubu se ne žuri prodati ga ispod cijene.

Al-Jazira, klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata s kojom se povezuje Dinamova Luku Stojkovića, također je poslao ponudu, no nešto veću od one Rizesporove. Htjeli su Jagušića angažirati za četiri milijuna eura, ali Slaven ni za tu ponudu nije želio čuti. No to ne znači da ga Slaven neće prodati, pogotovo "podeblja" li netko od klubova prvotne ponude. A HNL bi mogao ostati i bez još jednog od najboljih igrača – Tonija Fruka. Rijekina najboljeg igrača žele mnogi, a pitanje je samo za koliko će ga Damir Mišković pristati prodati.

Trenutačno je najrealnije da hrvatski reprezentativac ostvari transfer u MLS. Nije poznato o kojem klubu je riječ, ali je Damir Mišković navodno već odbio jednu ponudu od sedam milijuna eura. Amerikanci su sad poslali novu ponudu, koju bi Rijeka mogla prihvatiti i tako završiti priču oko Frukova transfera. Mišković je i ranije računao za svojeg najboljeg igrača dobiti između osam i devet milijuna eura te je američka ponuda vjerojatno negdje u tim gabaritima. Ne bi bilo prvi put da neki igrač Rijeke ode u MLS jer svojevremeno je Dario Župarić otišao u Portland Timbers, Brazilac Heber u New York City FC, a prošle sezone Marco Pašalić otišao je u Orlando City.

U Dinamu još nema odlaznih transfera, Luka Stojković, Marko Soldo i Robert Mudražija zasad ostaju u Maksimiru, no u svlačionicu plavih moglo bi stići iznenađujuće pojačanje. Dinamo je pred dogovorom za desnog beka Vukovara, Filipinca Paula Tabinasa. Uslijed ozljede Morisa Valinčića plavi su se okrenuli igraču na kojeg im je ukazao Albert Capellas, šef Dinamove nogometne škole. Španjolski stručnjak vodio je reprezentaciju Filipina od rujna 2024. do svibnja 2025., malo prije dolaska u Maksimir, i upravo je tamo zapazio Tabinasa. Njegova preporuka bila je ključna da Dinamo ubrza taj posao.