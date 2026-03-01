VIDEO Iranski voditelj se rasplakao usred prijenosa objavljujući smrt ajatolaha Khameneija

Televizijski prijenos na iranskoj državnoj televiziji pretvorio se u emotivnu scenu kakva se rijetko viđa u službenim informativnim emisijama. Voditelj je, vidno potresen i na rubu suza, naciji objavio smrt vrhovnog vođe ajatolaha Ali Khameneia (86), koji je prema navodima ubijen u subotu.
„Bog je velik. Bog je velik. S dubokom tugom obavještavamo iransku naciju da je veliki ajatolah Ali Hamnei, vođa Islamske revolucije, danas ubijen u zajedničkom zločinačkom napadu Sjedinjenih Država i cionističkog režima“, izgovorio je voditelj prije nego što je zaplakao. U pozadini su se, izvan kadra, mogli čuti jecaji i plač drugih prisutnih u studiju.
Here's the moment a tearful host on Iranian state TV confirmed this morning that Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed in US and Israeli air strikes.— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 1, 2026
The Iranian government has announced 40 days of mourning and a week-long holiday to mark Khamenei's death. pic.twitter.com/Eq3i5zSRyK
U nastavku obraćanja voditelj je dodao kako se „njegov dugogodišnji san o mučeništvu ostvario“, čime je dodatno naglasio službeni narativ o njegovoj smrti. Vlasti u Iran službeno su proglasile 40 dana žalosti za vođom koji je zemljom upravljao 37 godina. Tijekom tog razdoblja očekuju se komemoracije i masovna okupljanja diljem države.
Na ulicama Teherana i drugih gradova građani su izlazili kako bi odali počast preminulom vođi. Dok su jedni oplakivali njegovu smrt, drugi su je dočekali s odobravanjem, podsjećajući na represiju i obračune s političkim protivnicima koji su obilježili njegovu višedesetljetnu vladavinu. Službeni Teheran za napad je optužio Sjedinjene Države i Izrael, no detalji o okolnostima događaja zasad nisu neovisno potvrđeni.
