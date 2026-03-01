VIDEO Iranski voditelj se rasplakao usred prijenosa objavljujući smrt ajatolaha Khameneija

Televizijski prijenos na iranskoj državnoj televiziji pretvorio se u emotivnu scenu kakva se rijetko viđa u službenim informativnim emisijama. Voditelj je, vidno potresen i na rubu suza, naciji objavio smrt vrhovnog vođe ajatolaha Ali Khameneia (86), koji je prema navodima ubijen u subotu.

„Bog je velik. Bog je velik. S dubokom tugom obavještavamo iransku naciju da je veliki ajatolah Ali Hamnei, vođa Islamske revolucije, danas ubijen u zajedničkom zločinačkom napadu Sjedinjenih Država i cionističkog režima“, izgovorio je voditelj prije nego što je zaplakao. U pozadini su se, izvan kadra, mogli čuti jecaji i plač drugih prisutnih u studiju.

Here's the moment a tearful host on Iranian state TV confirmed this morning that Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed in US and Israeli air strikes.



The Iranian government has announced 40 days of mourning and a week-long holiday to mark Khamenei's death. pic.twitter.com/Eq3i5zSRyK — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 1, 2026

U nastavku obraćanja voditelj je dodao kako se „njegov dugogodišnji san o mučeništvu ostvario“, čime je dodatno naglasio službeni narativ o njegovoj smrti. Vlasti u Iran službeno su proglasile 40 dana žalosti za vođom koji je zemljom upravljao 37 godina. Tijekom tog razdoblja očekuju se komemoracije i masovna okupljanja diljem države.

Na ulicama Teherana i drugih gradova građani su izlazili kako bi odali počast preminulom vođi. Dok su jedni oplakivali njegovu smrt, drugi su je dočekali s odobravanjem, podsjećajući na represiju i obračune s političkim protivnicima koji su obilježili njegovu višedesetljetnu vladavinu. Službeni Teheran za napad je optužio Sjedinjene Države i Izrael, no detalji o okolnostima događaja zasad nisu neovisno potvrđeni.