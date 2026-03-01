Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Krenule nove eksplozije: Iran zaprijetio najžešćim udarom do sad, Trump prijeti 'neviđenom silom'
Tko je bio ajatolah Khamenei i što njegova smrt znači za sudbinu Irana?
https://www.vecernji.hr/vijesti/tko-ce-naslijediti-ajatolah-khamenei-iran-pred-povijesnom-odlukom-koja-moze-promijeniti-bliski-istok-1938432
Tehnološko čudo i najskuplji u povijesti: Gerald R. Ford najveći je ratni brod na svijetu, a bolna točka su mu - zahodi
VIDEO Iranski voditelj se rasplakao usred prijenosa objavljujući smrt ajatolaha Khameneija
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
40 DANA ŽALOSTI

VIDEO Iranski voditelj se rasplakao usred prijenosa objavljujući smrt ajatolaha Khameneija

Foto: Screenshot X
1/15
VL
Autor
Večernji.hr
01.03.2026.
u 07:39

Vlasti u Iran službeno su proglasile 40 dana žalosti za vođom koji je zemljom upravljao 37 godina. Tijekom tog razdoblja očekuju se komemoracije i masovna okupljanja diljem države.

Televizijski prijenos na iranskoj državnoj televiziji pretvorio se u emotivnu scenu kakva se rijetko viđa u službenim informativnim emisijama. Voditelj je, vidno potresen i na rubu suza, naciji objavio smrt vrhovnog vođe ajatolaha Ali Khameneia (86), koji je prema navodima ubijen u subotu.

„Bog je velik. Bog je velik. S dubokom tugom obavještavamo iransku naciju da je veliki ajatolah Ali Hamnei, vođa Islamske revolucije, danas ubijen u zajedničkom zločinačkom napadu Sjedinjenih Država i cionističkog režima“, izgovorio je voditelj prije nego što je zaplakao. U pozadini su se, izvan kadra, mogli čuti jecaji i plač drugih prisutnih u studiju.

U nastavku obraćanja voditelj je dodao kako se „njegov dugogodišnji san o mučeništvu ostvario“, čime je dodatno naglasio službeni narativ o njegovoj smrti. Vlasti u Iran službeno su proglasile 40 dana žalosti za vođom koji je zemljom upravljao 37 godina. Tijekom tog razdoblja očekuju se komemoracije i masovna okupljanja diljem države.

Na ulicama Teherana i drugih gradova građani su izlazili kako bi odali počast preminulom vođi. Dok su jedni oplakivali njegovu smrt, drugi su je dočekali s odobravanjem, podsjećajući na represiju i obračune s političkim protivnicima koji su obilježili njegovu višedesetljetnu vladavinu. Službeni Teheran za napad je optužio Sjedinjene Države i Izrael, no detalji o okolnostima događaja zasad nisu neovisno potvrđeni.
FOTO Bliski istok na rubu velikog rata: Nebo se crveni, gradovi u ruševinama, broj žrtava raste
1/71
Ključne riječi
Izrael voditelj SAD napad na Iran

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Next Level
Next Level
08:06 01.03.2026.

Kaj vam je lik ne plače već se smije od sreće ali to prikriva

KL
klasiko
08:02 01.03.2026.

Nešto slično s titinim jadnicima i apologetima i usporedivo sa Sjevernom Korejom.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!