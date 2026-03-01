Krenule nove eksplozije: Ubijeni generali i načelnik glavnog stožera, Iran zaprijetio najžešćim udarom do sad

Trump zaprijetio Iranu: 'Uzvratit ćemo neviđenom silom.'

Iranska TV objavila smrt vrhovnog vođe.

Garda najavila 'najrazorniju operaciju'.

8:20 Načelnik glavnog stožera iranske vojske Abdolrahim Mousavi ubijen je zajedno s drugim visokorangiranim generalima u američkim i izraelskim zračnim napadima na zemlju, izvijestila je u nedjelju iranska državna televizija. Televizijska postaja navela je Mousavijevo ime među visokim dužnosnicima ubijenima u subotu, uz ministra obrane i zapovjednika Korpusa islamske revolucionarne garde Mohamada Pakpoura te Alija Šhamhanija, savjetnika vrhovnog vođe, čiju je smrt ranije potvrdila.

Precizirala je da su ubijeni "tijekom sastanka Vijeća za obranu", dodajući da će se kasnije objaviti još imena.

8:00 U nedjelju su se ponovno čule eksplozije u državama Perzijskog zaljeva, dan nakon što je u američko-izraelskim napadima na Iran ubijen iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da je pokrenuo desetke napada na američke i izraelske ciljeve kao odgovor na njegovo ubojstvo.

Svjedoci u Dohi, glavnom gradu Katara, izvijestili su da su u nedjelju ujutro čuli više snažnih detonacija, dok je Al Jazeera prenijela da ih je bilo najmanje 11.

Eksplozije su zabilježene i u Manami, prijestolnici Bahreina, gdje su očevici naveli da su čuli najmanje četiri glasna udara, a na društvenim mrežama pojavile su se fotografije oštećenog hotela.

Novinari AFP-a u Dubaiju također su izvijestili o novom nizu eksplozija u nedjelju ujutro.

U državama Perzijskog zaljeva nalaze se američke vojne baze s tisućama vojnika, koje su u subotu bile meta snažnih iranskih napada.

Prema navodima novinske agencije Tasnim, povezane s IRGC-om, mete napada bile su 27 američkih baza u regiji, kao i sjedište izraelske vojske te kompleks za proizvodnju oružja u Tel Avivu.

7:31 - Iranska Revolucionarna garda (IRGC) je u nedjelju obećala da će osvetiti smrt vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, javlja njemačka agencija dpa. "Ubojice imama nacije neće izbjeći ozbiljnu, odlučnu i zastrašujuću kaznu", poručila je Garda u priopćenju u nedjelju, koje je prenijela libanonska proiranska milicija Hezbolah. U priopćenju se dodaje da će se IRGC, iranske oružane snage i paravojne snage Basidž obračunati s "unutarnjim i vanjskim zavjerama" te kazniti agresore "zastrašujućim i primjernim odgovorom".

Također, IRGC je pozvao sve dijelove društva da sudjeluju u obrani zemlje te svijetu pokažu solidarnost i nacionalno jedinstvo. Pod Hamneijevim vodstvom, IRGC je prerastao u vodeću vojnu silu te postao utjecajniji od regularne vojske. Iranski državni mediji su u nedjelju potvrdili da je ajatolah mrtav. Ubijen je kao "mučenik", objavile su novinske agencije IRNA i Fars. Iransko vodstvo je stoga proglasilo 40 dana žalosti, prema iranskoj državnoj televiziji.

Vjerski vođa je imao ključnu ulogu u oblikovanju unutarnje i vanjske politike tijekom proteklih desetljeća, razvivši Islamsku Republiku u moćnog regionalnog aktera. Subotnji napadi su gađali ključne lokacije na kojima se sastajalo iransko vodstvo, a u njima su ubijeni najviši dužnosnici, uključujući ministra obrane i čelnika IRGC-a, kazala je ranije izraelska vojska. Napad, u kojem je prema Crvenom polumjesecu poginulo preko 200 ljudi, doveo je do iranskih osvetničkih napada na izraelske i američke vojne baze na Bliskom istoku.

Iransko vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost je u priopćenju kazalo da će "mučeništvo imama Alija Hamneija označiti početak velikog ustanka protiv tirana ovog svijeta". Vijeće je osnovano u kolovozu radi centralizacije vojne strategije nakon 12-dnevnog rata u kojem su Izrael i Sjedinjene Američke Države napale Iran. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da će se bombardiranje Irana nastaviti dok se mir ne vrati u regiju i svijet, dodajući da su izraelske snage također bile uključene u napade.

7:15 - Donald Trump upozorio je Iran da ne uzvraća udarac te poručio da će upotrijebiti “silu kakvu Iran nikada prije nije vidio” ako Iran napadne SAD ili Izrael. Pišući na svojoj platformi Truth Social, rekao je: “Iran je upravo izjavio da će danas udariti vrlo snažno, jače nego ikad prije. Međutim, bolje da to ne učine, jer ako to učine, udarit ćemo ih silom kakvu nikad prije nisu vidjeli.”

7:00 - Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je zabrinutost zbog američko-izraelskog napada na Iran te pozvalo na trenutni prekid vatre, a od svih sukobljenih strana traži da eskalaciju nasilja zamijene dijalogom i pregovorima. Ministarstvo je u svojoj izjavi istaknulo da valja poštivati iranski suverenitet, sigurnost i teritorijalni integritet. Kineske državljene u Izraelu kinesko je veleposlanstvo u nedjelju pozvalo da se što prije evakuiraju u sigurnije dijelove zemlje ili da se prebace u Egipat preko graničnog prijelaza Teba.

SAD i Izrael u subotu su pokrenuli napad na Iran, gađajući vojne mete. U napadu je ubijen ajatolah Ali Hamenei, potvrdili su državni mediji. Zrakoplovni operater Cathay Group sa sjedištem u Hong Kongu obustavio je sve aktivnosti na Bliskom istoku, navodeći regionalne napetosti nakon napada. Obustava utječe na putničke letove prema i iz Dubaija i Rijada, kao i na teretne letove koji prometuju preko međunarodne zračne luke Al Maktoum u Dubaiju. Također navode da preusmjeravaju letove koji obično prelijeću preko pogođenog područja.

6:30 - Međunarodna zračna luka u Dubaiju pretrpjela je oštećenja tijekom iranskog noćnog napada na lokacije diljem arapskih država Perzijskog zaljeva, četiri osobe pritom su ozlijeđene, priopćile su vlasti u nedjelju. "Hol u međunarodnoj zračnoj luci pretrpio je manju štetu'', izvijestile su gradske vlasti, bez navođenja detalja. Izvori iz zrakoplovstva rekli su Reutersu da je također oštećen jedan od terminala u zračnoj luci, inače jedno od najprometnijih zrakoplovnih čvorišta na svijetu, tijekom noćnog iranskog napada koji su vlasti javno nazvale samo "incidentom".

Izvori navode i da je pogođena međunarodna zračna luka u Abu Dhabiju. Nisu precizirali jesu li dvije zračne luke pretrpjele izravne udare ili je šteta uzrokovana krhotinama koje su pale nakon presretanja raketa. Iranske rakete ispaljene su na Abu Dhabi, Dubai i Dohu. Zrakoplovne kompanije otkazale su letove diljem Bliskog istoka, uključujući letove iz i prema Dubaiju i Abu Dhabiju, nakon što su SAD i Izrael pokrenule zračne napade na Iran, a Teheran uzvratio jednkom mjerom. Karte za praćenje letova pokazale su da je zračni prostor nad većim dijelom regije praktički prazan. Zračne luke u Dubaiju obustavile su sve letove na međunarodnoj zračnoj luci Dubai i međunarodnoj zračnoj luci Al Maktoum, pozivajući putnike da odgode svoja putovanja. Emirates i FlyDubai obustavili su operacije, dok je Etihad obustavio sve polaske iz Abu Dhabija do nedjelje ujutro.

Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei ubijen je u subotu u izraelsko-američkom napadu na Iran, dok regija tone u kaos, a Teheran uzvraća raketnim napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva.

OVO SU NAJVAŽNIJI DOGAĐAJI DO SAD

Hameneijeva smrt - "Hamnei, jedan od najzlobnijih ljudi u povijesti, mrtav je", izjavio je američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social. Ranije je izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da "postoje mnogi znakovi da tog tiranina više nema". Prema izraelskoj televiziji, na njegovu rezidenciju bačeno je trideset bombi. "Njegovom smrću, Islamska Republika je efektivno završila i uskoro će biti poslana u ropotarnicu povijesti", napisao je an X-u Reza Pahlavi, sin svrgnutog šaha Muhameda Reze Pahlavija.

Izraelska vojska također je objavila da je sedam visokih iranskih dužnosnika ubijeno u napadima, uključujući šefa Revolucionarne garde Mohammada Pakpoura i Alija Šamkhanija, savjetnika vrhovnog vođe. Sjedinjene Države i Izrael otvoreno teže promjeni režima u Iranu, a i Trump i Netanyahu pozivaju Irance "da svrgnu režim". U subotu navečer nakon vijesti o Hameneijevoj smrti u nekoliko teheranskih četvrti počelo se slaviti, kažu svjedoci. Iranski Crveni polumjesec izvijestio je o više od 200 mrtvih, a dvije trećine pokrajina u zemlji "bile su zahvaćene napadima".

Prema novinskoj agenciji Fars, eksplozije su pogodile Isfahan (središnji Iran), sveti grad Kom (središnji Iran), Karadž, zapadno od Teherana, kao i Kermanšah (zapadni Iran) i Širaz (južni Iran). Iransko pravosuđe izvijestilo je o najmanje 108 mrtvih u djevojačkoj školi. Strane agencije nisu imale pristup školi i nisu mogle potvrditi ovaj broj mrtvih. Sva sveučilišta su zatvorena do daljnjega, javila je službena novinska agencija IRNA. Iran je također Europskoj uniji najavio "de facto" zatvaranje strateški važnog Hormuškog tjesnaca. Vođa iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Laridžani izjavio je da će Teheran podučiti Sjedinjene Države i Izrael "nezaboravnoj lekciji". Američki državni tajnik Marco Rubio otkazao je u ponedjeljak planirano putovanje u Izrael.

Regija u krizi - Nijedna zemlja u regiji u kojoj Sjedinjene Države imaju vojne baze nije bila pošteđena iranske odmazde. "Rakete i dronovi Revolucionarne garde (ideološke vojske Islamske Republike Iran) pogodili su sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, kao i druge američke baze" u Zaljevu, prema objavi novinske agencije Tasnim. Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je da je "šteta na američkim lokacijama minimalna i da nije utjecala na operacije", niti je uzrokovala žrtve.

Ujedinjeni Arapski Emirati- UAE tvrdi da su ih Iranci napali sa 137 raketa i 209 dronova. Dva svjedoka rekla su za AFP da su čula eksploziju i vidjela stup dima kako se diže s umjetnog otoka palmi u Dubaiju. Četiri su osobe ozlijeđene, prema vlastima. "Ostaci projektila koji su pali u stambeno područje" Abu Dabija "rezultirali su smrću civila azijske nacionalnosti", objavilo je ministarstvo obrane. Stanovnici su za AFP rekli da su čuli nekoliko eksplozija u glavnom gradu Emirata. Ministarstvo je objavilo da je presrelo drugi val iranskih projektila.

Bahrein - Centar u sjedištu američke Pete flote pogođen je "raketnim napadom", objavio je bahreinski nacionalni komunikacijski centar. Nekoliko stambenih zgrada u Manami je bilo metom, a stanovnici su evakuirani, objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova. Škole i sveučilišta prešli su na nastavu na daljinu do daljnjega. Američko veleposlanstvo je zatvoreno.

Katar- Nekoliko eksplozija čulo se iznad središnje Dohe i u blizini zračne baze Al-Udeid, najveće američke vojne baze u regiji. Osam osoba je ozlijeđeno, jedna teško, u iranskim napadima u Kataru, rekao je jedan diplomat za AFP.

Kuvajt- Sustavi protuzračne obrane presreli su iranske dolazne rakete u zračnom prostoru, kazao je načelnik stožera kuvajtske vojske. Jedna raketa prouzročila je "značajnu štetu" na pisti baze u kojoj se nalazi talijansko vojno osoblje. Nije bilo prijavljenih ozljeda, ali šteta je bila znatna. Dron je također pogodio međunarodnu zračnu luku Kuvajt, uzrokujući nekoliko lakših ozljeda.

Saudijska Arabija- U Rijadu se čulo nekoliko eksplozija. Nema dostupnih podataka o žrtvama.

Libanon- Izrael je objavio da je ciljao položaje proiranskog Hezbolaha u južnom Libanonu, kao što je redovito činio posljednjih tjedana. Sjedinjene Države pozivaju svoje građane da napuste zemlju.

Jordan - Vojska tvrdi da je od subote ujutro presrela 13 balističkih raketa. Američko veleposlanstvo u Amanu savjetuje svom osoblju i građanima da se sklone.

Irak - Dva zračna napada usmjerena su na vojnu bazu Džurf al-Sakher, prema vlastima i drugim izvorima na terenu. U njoj se nalaze Narodne mobilizacijske snage (PMF), mreža bivših paravojnih jedinica integriranih u redovnu vojsku, kao i moćna proiranska oružana skupina Kataib Hezbolah.

Američka zračna obrana bila je angažirana protiv dronova iznad Erbila.

Izrael u izvanrednom stanju

Tijekom dana, "otprilike 200 borbenih zrakoplova (...) izvelo je masovan napad na raketne i obrambene sustave iranskog terorističkog režima u zapadnom i središnjem Iranu", objavila je izraelska vojska, u kojoj se tvrdi da je to bio "najveći zračni napad u povijesti izraelskih zračnih snaga". Pogođeno je oko 500 ciljeva. Zajednički američko-izraelski napad na Iran trajat će "koliko god bude potrebno", izjavio je premijer Benjamin Netanyahu. Izrael je proglasio posebno izvanredno stanje. Izraelska vojska objavila je da su u Izraelu nakon iranskih raketnih napada zabilježene "višestruke točke udara". Žena u četrdesetima poginula je u subotu navečer u području Tel Aviva kao posljedica iranskih raketnih napada, prema izraelskim hitnim službama.

Niz eksplozija čuo se u subotu navečer u središnjem Izraelu, kao i u Jeruzalemu i okupiranoj Zapadnoj obali, izvijestili su novinari AFP-a. Javna skloništa u gradu su otvorena. Škole, radna mjesta i mjesta javnog okupljanja ostat će zatvoreni. Granični prijelaz Rafah između Pojasa Gaze i Egipta je zatvoren.