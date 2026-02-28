Rijeka objavila dobre vijesti, evo što je s trenerom Sanchezom koji je završio u bolnici

Zadovoljstvo nam je obavijestiti navijače i javnost da naš glavni trener Victor Sanchez u subotu izlazi iz bolnice, osjeća se dobro i želimo mu što brži puni oporavak i povratak na klupu, poručili su iz HNK RIjeke uoči sutrašnjeg domaćeg dvoboja protiv Lokomotive u 24. kolu HNL-a. Susret je najavio pomoćni trener Ramiro Munoz.

– Lokomotiva je uistinu snažan protivnik. Moramo biti maksimalno fokusirani jer u ovom nizu domaćih utakmica želimo nastaviti uveseljavati naše navijače. Na tome smo radili u petak, bio je to jako dobar trening, visokog intenziteta, kao priprema za suparnika koji se bori za priključak u vrhu tablice. Mi se, s druge strane, nastavljamo boriti za bodove kako bismo ostali na samom vrhu, rekao je Munoz i stavio se na raspolaganje za pitanja novinara.

Osvrnuo se na izbacivanje Omonije u Konferencijskoj ligi.

– Ta pobjeda je bila izuzetno važna za klub, kao što kažete, ali nedjeljna utakmica nam je još važnija. Prvenstvo je jedan od naših ključnih ciljeva i želimo biti u vrhu. Sutra imamo izazov nakon samo dva dana pripreme, gdje momčad mora ponovno pokazati da u ovom klubu nema mjesta opuštanju. Uvijek želimo više i sada smo potpuno fokusirani na Lokomotivu.

Je li ovo najteža utakmica za pripremu, s obzirom na to da dolazi između dvije velike utakmice?

– Kao što sam rekao, na treningu u petak igrači su pokazali nevjerojatnu glad za pobjedom. To je mentalitet koji želimo, uvijek težiti nečem većem. Teško je u smislu vremena za fizičku i taktičku pripremu, ali cijeli stručni stožer radi vrlo profesionalno. Odmah nakon posljednjeg zvižduka u četvrtak i kratkog slavlja s navijačima, već smo te večeri počeli pripremati sve za Lokomotivu. Spremni smo.

Jesu li svi spremni osim Petroviča?

– Petrovič ima crveni karton, Barišić je ozlijeđen, što ste mogli vidjeti i na snimkama s utakmice, a svi ostali igrači su spremni i motivirani.

– Pratimo Lokomotivu, oni evoluiraju kroz sezonu, mijenjaju formacije i uloge igrača. Kako će se postaviti sutra, zna samo njihov trener, ali mi smo spremni na sve scenarije. To je zasluga našeg analitičkog tima. Lokomotivu krasi intenzitet, duel igra i agresivan presing. Jako su dobro organizirani u defenzivnom bloku i suparnicima dopuštaju malo prilika. Zato se moramo vrhunski pripremiti kako bismo stvorili dovoljno šansi za pobjedu.

Možemo li očekivati puno promjena u početnoj postavi?

– Subota je još uvijek dan za oporavak i procjenu tko je potpuno spreman. Oni koje sutra odaberemo za početnu postavu bit će oni za koje vjerujemo da nam mogu donijeti pobjedu, uključujući i igrače s klupe. Sretni smo što svi igrači daju svoj doprinos tijekom sezone. Sutrašnjih startnih jedanaest bit će itekako konkurentno.

Jeste li se ćuli s trenerom Sanchezom oko pripreme utakmice?

– Informacije su dobre, kako smo i rekli izlazi iz bolnice. Konstantno smo u kontaktu, bit ćemo i jutro uoči utakmice, zaključio je Ramiro Munoz.