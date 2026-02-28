Kovačević otkrio stanje u svlačionici Dinama. Zbog jednog detalja na Maksimiru moraju paziti

Nakon završetka svoje europske sezone ispadanjem u play-offu nokaut faze Europske lige protiv Genka (4:6), Dinamo se u potpunosti okreće domaćem nogometu. Prvi ispit nakon europskog kraja za ovu sezonu dolazi sutra od 17 sati i 15 minuta, kada u sklopu 24. kola HNL-a lideru prvenstva u goste dolazi osmoplasirana Gorica. Ispit koji na prvu izgleda lako savladivo za Dinamo, ipak se baš i ne doima takvim kada pogledamo recentnu povijest, budući da je u prethodnom ovosezonskom maksimirskom ogledu ovih momčadi Gorica slavila rezultatom 2:1. Dinamo je, pak, u drugom ovosezonskom međusobnom ogledu upisao 2:0 pobjedu na gostovanju u Velikoj Gorici.

U domaćem prvenstvu Dinamo je u odličnoj formi. Momčad Marija Kovačevića je u trenutačnom nizu od deset uzastopnih utakmica bez poraza (osam pobjeda te remiji protiv Hajduka i Rijeke), dok Gorica više-manje tijekom cijele sezone prikazuje toplo-hladnu formu. Dobar prikaz toga je i trenutačni učinak momčadi Marija Carevića u drugom dijelu sezone; dvije pobjede, jedan remi i dva poraza u dosadašnjih pet odigranih susreta.

- Gorica nekako igra na momente. Bili su jedan period u dobrom momentu, pa su onda malo bili u krizi. Cijele sezone se ekipiraju, i sada su im na zimu neki igrači otišli, a drugi kvalitetni im došli. Pobijedili su sada na proljeće Hajduk i Istru, i sada su opet u dobrom momentu. Moramo biti oprezni, već smo se jednom tu protiv njih opekli - rekao je trener Dinama Mario Kovačević u najavi dvoboja.

Prilično važna informacija za Dinamo je ta da čak petorici igrača prijeti suspenzija u slučaju dobivanja žutog kartona protiv Gorice, a važnost joj daje činjenica da plavi u idućem kolu, 8. ožujka, gostuju na Poljudu u derbiju protiv drugoplasiranih Hajduka, gdje bodovi u kontekstu borbe za naslov 'vrijede dvostruko'. Igrači koji su pred četvrtim akumuliranim žutim kartonom su Josip Mišić, Scott McKenna, Sergi Dominguez, Dion Drena Beljo te Monsef Bakrar. Među igračima koji su pod prijetnjom suspenzije je i Arber Hoxha, no reprezentativac Albanije zbog ozljede možda ni neće biti u kadru protiv Gorice.

- Teške su i psihološka i fizička priprema za utakmicu, posebno nakon produžetaka u Genku gdje smo bili blizu velikog povratka i prolaska dalje, pa kad ispadnete nije lako. Dobra je stvar u tome da nemamo puno vremena ni o čemu razmišljati. Do utakmice ćemo još vidjeti kakva je situacija jer imamo nekih sitnih problema, ali vjerujem da ćemo svi biti spremni. Vraćaju nam se Dion Drena Beljo i Sergi Dominguez, koji će sigurno konkurirati protiv Gorice, a za Hoxhu ćemo vidjeti hoće moći zaigrati ili ne. Ostali će zaboraviti na umor, i idemo pobijediti - dodao je Kovačević.