Najbolje su ukrajinska i izraelska vojska. Zoki HV-u brani kontakt s obje

Dvadeset i osam dana je prošlo otkako je Hajdaš Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. No, evo počela je razmjena raketa između Izraela, SAD-a i Irana. Baš me zanima za koga navija naš predsjednik, vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Kojega je ovog tjedna jako iznervirao ministar obrane Ivan Anušić jer se usudio posjetiti Izrael, premda je Zoki još u svibnju prošle godine zabranio kontakte s Izraelcima. To što nema baš nikakvog utjecaja na plan putovanja ministara Andreja Plenkovića ili baš zbog frustracije što nema, istresao je cijeli salvu uvreda na račun Anušića. U biti, ništa novoga, jer se Milanović uvijek volio isprsiti i držati lekcije ministrima obrana. Dosta čudno za svata kojeg bije glas da je kao premijer najviše unazadio Hrvatsku vojsku, tako da niti nakon deset godina boljeg tretmana nisu uspjeli popraviti HV do kraja.
Milanović nije dorastao biti vrhovni zapovjednik. Sve normalne države žele učiti iz njihovih ratnih iskustava, a Hrvatima je to zabranio. Nije slučajno, a još gore ako je
Komentara 52
Vidi ove trolove što pišu hvalospjeve o Zokiju titovom gardistu i jugo-ljupcu... Taj nikada Hrvatsku nije ni volio
PRASAC.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO/FOTO Trump: Khamenei je mrtav. Iranci, vratite si državu; Na profilu Ajatolaha objavljena poruka
VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja
Liječnica otkriva: Ključ za duži život nije ni u prehrani ni u vježbanju, već u ovoj navici koja ga može produžiti za 4 godine
Želite prijaviti greške?
Macron mijenja nuklearnu doktrinu, ovo je njegov plan za spas Europe od Putina
Navijači Dinama se moraju pomiriti: Ovo više nije klub koji je pobjeđivao Chelsea i Milan
Imam Admir Muhić: 'Islamski centar gradimo samo donacijama, polovicu sredstava darovali su putnici u prolazu'
Nadolazeća europska zvijezda za VL: Velika je stvar što će on biti s nama, to je prava 'zvijer' od igrača
Još iz kategorije
Hej, šoveni; kako hrvatski nacionalizam proždire supstancu vlastitog naroda
Nacija i religija nisu nikakva identitetska, nego manifestacijska pitanja. Njima se ne slavi intima pojedinca, nego se ubija njegova volja u ime kolektivne jednoumnosti
Milanović je nekad Orbánu govorio da predstavlja slijepo crijevo Europe, a sad Orbánovim stopama posjećuje Gruziju i gadi EU
Kad treba reći bobu bob, popu pop, a Zoranu Milanoviću da po pitanju Europske unije zvuči kao Orbán, tada ima ljudi, ali nema čovjeka, ni žene, ni nebinarnog
Možemo li polagati vijenac u Yad Vashenu, a na koncertu vikati 'za dom spremni'
Godinama je Europa rasipala energiju tražeći rješenje za svoje sukobe interesa; oklijevala je na Rubikonu dok je Viktor Orbán švercao europski novac za rusku politiku; dovela se u situaciju da sama sebi nije dostatna, a od Mađara očekuje da je oslobode zločestog dečka
Je li priča s PET/CT uređajima zaista 'najveća pljačka u javnom zdravstvu'?
Prethodno je verbalno zgazila prof. Alena Ružića jer u bolnici koju je donedavno vodio (navodno besplatno?) ordinira Medikolov PET/CT, a on tvrdi da u bolnici nema mjesta za takav uređaj pa ga i nije tražio
Izrael pritišće Trumpa da napadne Iran, uhićenje Madura dalo mu je osjećaj svemoći i pojačalo glad za slavom
Značajno je da će predsjednik biti lišen operativne fleksibilnosti koju je rutinski iskorištavao za postizanje maksimalne prednosti u pregovorima s američkim prijateljima i protivnicima
Kako ide? Kako bi rekao veliki novinar Joža Vlahović, nije loše, a kamoli dobro
Trump: Ide nam najbolje u povijesti! Hamnei: U poluraspadu smo, Zelenski: Da ide, leti, Putin: Kroz prozor, Dabro: Iz D-dura, Uzinić: Pomirljivo, Stanković: Depresivno, Thompson: Preko polja kroz sjećanje, Orešković: U fašizam...
Dok govorimo o Iranu, oči su uprte u Kinu i njezinu obranu reputacije supervelesile
Kina ima još jednu moguću polugu pritiska za odvraćanje napada na Iran, a to je okolnost da Kina danas dominira u svjetskoj proizvodnji i kontroli rijetkih minerala, pa tu polugu može iskoristiti i ovim povodom, kao što ju je već jednom efikasno iskoristila protiv Trumpovih tarifa
Koliko plaćamo politikantstvo SNH? I do 10.000 eura u 30 godina, ali prava cijena je erozija novinarstva
Svaki euro krvavo zaradimo, barem oni koji svoj "kruh sa sedam kora" ispišu časno
Boškin poučak – kako od SDP-ove ljevičarke preko nezavisne zastupnice postati HDZ-ova dobra vila
Točno ona reče, svaki pojedinac mora odgovarati za sebe. Ali je onda red i da ona odgovara za svoj politički obrat od 180 stupnjeva za koji nije dobila privolu birača kada ih je prije izbora tu privolu tražila
Zoka se zaigrao kada je bio predsjednik Vlade Hrvatska vojska je skoro nestala ulaganja su bila minimalna tako i predsjednik Josipović i Mesić kao da su je htjeli uništiti