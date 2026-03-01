Najbolje su ukrajinska i izraelska vojska. Zoki HV-u brani kontakt s obje

Dvadeset i osam dana je prošlo otkako je Hajdaš Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. No, evo počela je razmjena raketa između Izraela, SAD-a i Irana. Baš me zanima za koga navija naš predsjednik, vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Kojega je ovog tjedna jako iznervirao ministar obrane Ivan Anušić jer se usudio posjetiti Izrael, premda je Zoki još u svibnju prošle godine zabranio kontakte s Izraelcima. To što nema baš nikakvog utjecaja na plan putovanja ministara Andreja Plenkovića ili baš zbog frustracije što nema, istresao je cijeli salvu uvreda na račun Anušića. U biti, ništa novoga, jer se Milanović uvijek volio isprsiti i držati lekcije ministrima obrana. Dosta čudno za svata kojeg bije glas da je kao premijer najviše unazadio Hrvatsku vojsku, tako da niti nakon deset godina boljeg tretmana nisu uspjeli popraviti HV do kraja.