Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Najbolje su ukrajinska i izraelska vojska. Zoki HV-u brani kontakt s obje

01.03.2026. u 06:29

Milanović nije dorastao biti vrhovni zapovjednik. Sve normalne države žele učiti iz njihovih ratnih iskustava, a Hrvatima je to zabranio. Nije slučajno, a još gore ako je

Dvadeset i osam dana je prošlo otkako je Hajdaš Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. No, evo počela je razmjena raketa između Izraela, SAD-a i Irana. Baš me zanima za koga navija naš predsjednik, vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Kojega je ovog tjedna jako iznervirao ministar obrane Ivan Anušić jer se usudio posjetiti Izrael, premda je Zoki još u svibnju prošle godine zabranio kontakte s Izraelcima. To što nema baš nikakvog utjecaja na plan putovanja ministara Andreja Plenkovića ili baš zbog frustracije što nema, istresao je cijeli salvu uvreda na račun Anušića. U biti, ništa novoga, jer se Milanović uvijek volio isprsiti i držati lekcije ministrima obrana. Dosta čudno za svata kojeg bije glas da je kao premijer najviše unazadio Hrvatsku vojsku, tako da niti nakon deset godina boljeg tretmana nisu uspjeli popraviti HV do kraja.

Ključne riječi
Ivan Anušić Zoran Milanović JNA hv

Komentara 52

ZU
Zuko
07:05 01.03.2026.

Zoka se zaigrao kada je bio predsjednik Vlade Hrvatska vojska je skoro nestala ulaganja su bila minimalna tako i predsjednik Josipović i Mesić kao da su je htjeli uništiti

Avatar Cro-Wolf
Cro-Wolf
06:54 01.03.2026.

Vidi ove trolove što pišu hvalospjeve o Zokiju titovom gardistu i jugo-ljupcu... Taj nikada Hrvatsku nije ni volio

PA
Pajdo
06:56 01.03.2026.

PRASAC.

