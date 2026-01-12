Fruk bi mogao biti prodan već na zimu! Favorit za njegov potpis je iznenađujuć

Hrvatski nogometni reprezentativac i ofenzivni veznjak HNK Rijeke Toni Fruk (24) je nedvojbeno jedan od najvećih HNL eksponata na tržištu u ovom trenutku. Najbolji igrač hrvatskog klupskog nogometa u 2025. godini po izboru kapetana HNL klubova je 'vruća roba' na mercatu.

Već je to bio i prošlog ljeta, pa ga je predsjednik Rijeke Damir Mišković u potpunosti otkupio od Fiorentine. No, na ljeto se transfer nije materijalizirao, i Toni je ostao u Rijeci kao njezin daleko najbolji igrač.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ove zime bi se, pak, izlazni transfer mogao finalizirati. Prema informacijama koje objavljuju Sportske novosti, neimenovani klub iz američkog MLS-a je favorit za dovođenje Fruka u svoje redove. Prvotnu ponudu od sedam milijuna eura je predsjednik Mišković glatko odbio, no navodno je stigla nova ponuda u visini od oko devet milijuna eura, a ona je intrigirajuća čelništvu Rijeke.

Već su nekoliko puta igrači Rijeke direktno odlazili u MLS. Dario Župarić je otišao u Portland Timbers, Brazilac Heber prodan je u New York City FC, a prošle sezone, točnije prošle zime, Marco Pašalić je otišao u Orlando City. Tako da Rijeci nije strano poslovati s klubovima iz Sjedinjenih Američkih Država.

Naravno, mnogi tvrde da je za razvoj igrača koji taman dolaze u svoje najbolje godine bolje otići u neku europsku ligu nego li u MLS. Bilo je negativnih primjera kao što je ona epizoda Stipe Biuka koji je iz Hajduka otišao u LAFC i karijera mu se od tada nikada nije u potpunosti oporavila, međutim, ima u posljednje vrijeme i pozitivnih primjera poput već spomenutog Marca Pašalića u Orlandu, a i Petra Muse u Dallasu, koji su svojim igrama u MLS-u zavrijedili mjesto na popisu izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića.

VEZANI ČLANCI:

Iza Tonija Fruka je fantastična sezona 2024./2025. u kojoj je kao predvodnik ofenzivnog dijela igre vodio Rijeku do osvajanja dvostruke krune sa sjajnim učinkom od 15 pogodaka i 12 asistencija u svim natjecanjima, od čeka 11 pogodaka i 11 asistencija u HNL-u. Iako je u obranu dvostruke krune ove sezone Rijeka ušla nešto lošije, Fruk je i dalje na iznimnoj razini, s učinkom od 11 pogodaka i dvije asistencije u samo pola sezone.

Podsjetimo, Toni Fruk je vrlo rano, još kao 17-godišnjak, otišao u inozemstvo kako bi se nogometno okušao. Iz osječkog Hypo Limača otišao je put belgijskog Mouscrona, a potom i put talijanske Fiorentine. U Italiji nije dobio priliku koju je očekivao, pa se stoga seniorski počeo graditi u hrvatskom drugoligašu Dubravi. Tamo se itekako pokazao, pa je stoga uslijedio odlazak u Goricu gdje je potvrdio da je itekako kalibar prvoligaškog igrača te da ima potencijal i za puno više. Otkako je na ljeto 2013. godine stigao u redove Rijeke, upisao je 30 pogodaka i 31 asistenciju.