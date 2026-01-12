Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LIJEPA CIFRA

Fruk bi mogao biti prodan već na zimu! Favorit za njegov potpis je iznenađujuć

Rijeka i Osijek sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Nel Pavletic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
12.01.2026.
u 14:39

Iza Tonija Fruka je fantastična sezona 2024./2025. u kojoj je kao predvodnik ofenzivnog dijela igre vodio Rijeku do osvajanja dvostruke krune sa sjajnim učinkom od 15 pogodaka i 12 asistencija u svim natjecanjima, a i ove sezone je sjajan s 11 golova i dvije asistencije u samo pola sezone

Hrvatski nogometni reprezentativac i ofenzivni veznjak HNK Rijeke Toni Fruk (24) je nedvojbeno jedan od najvećih HNL eksponata na tržištu u ovom trenutku. Najbolji igrač hrvatskog klupskog nogometa u 2025. godini po izboru kapetana HNL klubova je 'vruća roba' na mercatu.

Već je to bio i prošlog ljeta, pa ga je predsjednik Rijeke Damir Mišković u potpunosti otkupio od Fiorentine. No, na ljeto se transfer nije materijalizirao, i Toni je ostao u Rijeci kao njezin daleko najbolji igrač.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Ove zime bi se, pak, izlazni transfer mogao finalizirati. Prema informacijama koje objavljuju Sportske novosti, neimenovani klub iz američkog MLS-a je favorit za dovođenje Fruka u svoje redove. Prvotnu ponudu od sedam milijuna eura je predsjednik Mišković glatko odbio, no navodno je stigla nova ponuda u visini od oko devet milijuna eura, a ona je intrigirajuća čelništvu Rijeke. 

Već su nekoliko puta igrači Rijeke direktno odlazili u MLS. Dario Župarić je otišao u Portland Timbers, Brazilac Heber prodan je u New York City FC, a prošle sezone, točnije prošle zime, Marco Pašalić je otišao u Orlando City. Tako da Rijeci nije strano poslovati s klubovima iz Sjedinjenih Američkih Država. 

Naravno, mnogi tvrde da je za razvoj igrača koji taman dolaze u svoje najbolje godine bolje otići u neku europsku ligu nego li u MLS. Bilo je negativnih primjera kao što je ona epizoda Stipe Biuka koji je iz Hajduka otišao u LAFC i karijera mu se od tada nikada nije u potpunosti oporavila, međutim, ima u posljednje vrijeme i pozitivnih primjera poput već spomenutog Marca Pašalića u Orlandu, a i Petra Muse u Dallasu, koji su svojim igrama u MLS-u zavrijedili mjesto na popisu izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića. 

VEZANI ČLANCI:

Iza Tonija Fruka je fantastična sezona 2024./2025. u kojoj je kao predvodnik ofenzivnog dijela igre vodio Rijeku do osvajanja dvostruke krune sa sjajnim učinkom od 15 pogodaka i 12 asistencija u svim natjecanjima, od čeka 11 pogodaka i 11 asistencija u HNL-u. Iako je u obranu dvostruke krune ove sezone Rijeka ušla nešto lošije, Fruk je i dalje na iznimnoj razini, s učinkom od 11 pogodaka i dvije asistencije u samo pola sezone. 

Podsjetimo, Toni Fruk je vrlo rano, još kao 17-godišnjak, otišao u inozemstvo kako bi se nogometno okušao. Iz osječkog Hypo Limača otišao je put belgijskog Mouscrona, a potom i put talijanske Fiorentine. U Italiji nije dobio priliku koju je očekivao, pa se stoga seniorski počeo graditi u hrvatskom drugoligašu Dubravi. Tamo se itekako pokazao, pa je stoga uslijedio odlazak u Goricu gdje je potvrdio da je itekako kalibar prvoligaškog igrača te da ima potencijal i za puno više. Otkako je na ljeto 2013. godine stigao u redove Rijeke, upisao je 30 pogodaka i 31 asistenciju. 

Ključne riječi
damir mišković HNL MLS Transfer Rijeka Toni Fruk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!