Hrvatski košarkaši večeras opet igraju s Njemačkom. Evo gdje možete pogledati utakmicu

To kako je Dario Šarić nakon duge igračke pauze odigrao utakmicu protiv Njemačke izazvalo je pozornost i Fibe Europe čiji je novinar naslovio tekst sa "Šarićev maestralan povratak". Učinio je to igrač bez kluba i teško je povjerovati da je takav igrač usred sezone u takvoj situaciji. Nakon samo pet ulazaka u igru ove sezone i to u skromnoj minutaži (prosječno osam minuta), u pobjedi 93:88 Šiši je sudjelovao s 23 koša i sedam skokova. Time je pokazao da je i nadalje vrhunski košarkaš i da su neki euroligaški klubovi bili u zabludi (Efes, Fener, Dubai) kada ga prije isteka prijelaznog roka, proteklih dana, nisu potpisali.. Gotovo je za ne povjerovati, Dariju je ovo bila prva utakmica u Zagrebu još od 2015. i EP-a.

– Poneseni punim Draženovim domom, htjeli smo riješiti utakmicu u pet minuta, no to ne ide. Od euforije što košarka opet ima publiku, u početku smo malo izgorjeli. Nijemci su bili jako dobri, čvrsti, a puštalo se malo više kontakta. Lijepo je biti dijelom ove priče. Zagrebačka publika voli košarku, a Zagreb odavno nema klub koji bi privlačio ovoliko ljudi. Stoga se nadam da ćemo se na koncu plasirati na Svjetsko prvenstvo i da će se zavrtjeti neka priča.

Očito je da je uživao i da mu se isplatio ubrzani povratak iz Amerike.

– Nisam o tome puno razmišljao. Nisam puno radio s loptom, više sam trčao i radio teretanu. Nisam ni ja znao kako ću večeras izgledati. Ovdje je jači kontakt, a i više se u obrani igra rukama pa mi je trebalo neko vrijeme.

No, trebalo mu je vrlo malo. Odigrao je sjajno na svježinu, a mi se nadamo da će ponešto od te svježine ostati i za večerašnju utakmicu u Bonnu (18 sati, Arenasport 2) u kojoj će Nijemci biti jači za dva euroligaška igrača – bayernovce Da Silvu i Hollatza. A Hrvatska na tu utakmicu dolazi s tri pobjede u prve tri utakmice.