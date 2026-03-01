Naši Portali
UŽIVO
JAVIO NAM SE

Zagrebački sudac evakuiran iz Abu Dhabija: 'Preživio sam agresiju na Hrvatsku, ovo je kamilica'

Foto: privatni album
Autor
Dražen Brajdić
01.03.2026.
u 08:00

Zapravo, rekao bih da je veći problem u Hrvatskoj jer se kod svih stvorila panika za koju nema razloga. Sjedimo i pričamo kao nekad u skloništima samo sada s kavom i pićem. To je neko novo normalno - rekao nam je Srđan Dožai

Iranski dalekometni vojni odgovor na američko-izraelski napad u zemljama Zaljeva, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zatekao je petoricu hrvatskih košarkaških sudaca. A njih četvorica sudili su na euroligaškom juniorskom turniru "Next Generation" koji je prekinut i otkazan. Što se sve dogodilo i tko je s njim u toj skupini ispričao nam je Srđan Dožai, šef sudaca ABA lige koji je predvodio trojicu mladih hrvatskih sudaca:

- Domaćini turnira dobili su četiri euroligaška turnira među kojima je i Luka Kardum a ABA ligu su zamolili da pošalje osam sudaca što smo mi i učinili. Tako su od hrvatskih sudaca na turniru sudili i Marko Mustapić, Franko Gracin i Krešimir Katić. A tu su i tri srpska suca, jedan slovenski te zapisničarke iz Beograda. Kada je krenuo iranski napad na američku bazu u blizini Abu Dhabija, za razliku od Karduma koji je ondje ostao, mi ostali smo od organizatora prebačeni u Dubai, što je dva sata ugodne vožnje od Abu Dhabija.

Ako je već vožnja bila ugodna, situacija je ipak neugodna?

- Neki su preplašeni što je i razumljivo no ja sam proživio agresiju na Hrvatsku pa mi se ovo čini daleko manje opasno. Ovo je kamilica prema onome. Zapravo, rekao bih da je veći problem u Hrvatskoj jer se kod svih stvorila panika za koju nema razloga.

Doduše, nije baš niti bezazleno izlaziti na otvoreni prostor jer krhotine svih tih presretnutih projektila moraju negdje pasti.

- Da, ono što po Dubaiju pada jesu ostaci dronova pri čemu nije isto je li taj projektil presretnut na par tisuća metara ili par stotina metara. No, svi smo instalirali aplikacije za uzbunjivanje pa nas alarmi upozoravaju na opasnost. No, kako ovdje nema atomskih ni sličnih skloništa, svi smo u prizemlju oko recepcije. Sjedimo i pričamo kao nekad u skloništima samo sada s kavom i pićem. To je neko novo normalno. Najvažnije je da se ne stvara panika koja obično prouzroči probleme ali i da sam ne izazivaš vraga.

Nakon lokalne trebala bi uslijediti i međunarodna evakuacija. Što je s tim?

- Mi smo se, kroz neku poveznicu, prijavili našem Konzulatu u Dubaiju gdje čekamo da vidimo mogućnost za odlazak iz ovog dijela svijeta. Čuje se priča i da bi Euroliga mogla organizirati čarter za sve a postoji mogućnost i da se letom iz Dubaija prebacimo za Beograd. Uostalom, na to računaju i dva igrača Partizana koji su se zatekli ovdje na odmoru baš kao i trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičius. Naši domaćini vjeruju da će se situacija vrlo brzo smiriti jer u suprotnom bi to bio ozbiljan udarac za ekonomiju. Pa tko bi htio doći ovamo turistički ako ovo stanje potraje.

Najnovija balistička zbivanja na Bliskom istoku utjecat će i na neke klubove Eurolige.

- Maccabi i Hapoel će navodno svoje utakmice igrati u Bugarskoj a za Dubai čujem da razmišljaju o Sarajevu.
