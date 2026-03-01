Tehnološko čudo i najskuplji u povijesti: Gerald R. Ford najveći je ratni brod na svijetu, a bolna točka su mu - zahodi

USS Gerald R. Ford (CVN-78) trenutačno je ključna komponenta američke demonstracije sile na Bliskom istoku. Najveći je nosač zrakoplova na svijetu i najveći ratni brod ikad izgrađen. Prema izvješćima od 26. veljače 2026., ovaj najveći ratni brod na svijetu napustio je bazu Souda Bay na Kreti i kreće se prema istočnom Sredozemlju kako bi se pridružio skupini oko nosača USS Abraham Lincoln. Evo ključnih činjenica o ovom "plovećem gradu": Veličina i moć: Sa svojih 337 metara duljine i deplasmanom od 100.000 tona, nosi titulu najvećeg nosača zrakoplova ikada izgrađenog. Tehnološki skok: Prvi je u svojoj klasi koji koristi EMALS (elektromagnetski sustav za lansiranje zrakoplova) umjesto starih parnih katapulta, što omogućuje 25% brže polijetanje aviona.

Kapacitet: Može nositi više od 75 zrakoplova, uključujući najmodernije F-35C Lightning II, F/A-18 Super Hornete i EA-18G Growlere za elektroničko ratovanje. Posada: Na brodu se nalazi oko 4.500 do 4.600 ljudi (uključujući zrakoplovno osoblje), a pokreću ga dva nuklearna reaktora koji mu omogućuju rad od 20 do 25 godina bez dopunjavanja goriva. Cijena: Ovo je najskuplji ratni brod u povijesti, s troškovima izgradnje koji su premašili 13 milijardi dolara.

Iako je tehnološko čudo, brod su pratili i problemi, poput onih sa sustavom odvodnje i zahodima, što je u veljači 2026. ponovno privuklo pažnju medija zbog utjecaja na moral posade tijekom dugotrajnih misija.

Američki nosači brodova klase Nimitz debitirali su 1975. godine i - s procijenjenim vijekom trajanja od 50 godina - nastavili su činiti okosnicu projekcije američkih pomorskih snaga sve do 21. stoljeća. Posljednji nosač Nimitz, USS George HW Bush (CVN 77), pušten je u službu 2009. godine, a kasnije te godine postavljena je kobilica za prvi nosač brodova klase Gerald R. Ford.

USS Gerald R. Ford , vodeći brod u toj klasi, isporučen je američkoj mornarici 2017. godine, više od dvije i pol godine kasnije od roka i gotovo 3 milijarde dolara iznad proračuna. Proizvodnja električne energije na brodu znatno je povećana u odnosu na nosače Nimitz, uglavnom kako bi se prilagodili revolucionarnom elektromagnetskom sustavu za lansiranje zrakoplova (EMALS). EMALS je zamijenio klasični katapult električnim motorom koji sadrži niz magnetskih zavojnica koje ubrzavaju lanser i povezane zrakoplove duž palube nosača. Elektromagnetsko lansiranje smanjuje opterećenje zrakoplova i mehanizama za lansiranje; također, energija koju generira sustav može se prilagoditi zrakoplovima različitih težina. Sustav za zaustavljanje također se temelji na elektromagnetima.

Kobilica položena: 14. studenog 2009.

Kršten: 9. studenog 2013.

Pušteno u rad: 22. srpnja 2017.

Završena ispitivanja šokova: 8. kolovoza 2021.

Širina (na vodenoj liniji): 134 stope (41 metar)

Duljina: 1.106 stopa (337 metara)

Najveća brzina: Više od 30 čvorova (55,6 km/h)

Posada: Oko 4600 (uključujući zrakoplovnu eskadrilu i osoblje)

Veličina zračne eskadrilea: 75 zrakoplova

Operativna povijest

Američka mornarica prihvatila je isporuku USS Geralda R. Forda od brodogradilišta Newport News 31. svibnja 2017., nakon završetka probnih plovidbenih pokusa. Uslijedile su godine dodatnih ispitivanja, nadogradnji i evaluacija. 28. srpnja 2017. Gerald R. Ford izveo je svoje prvo uspješno zaustavljanje slijetanja (F/A-18F Super Horneta); otprilike sat i pol kasnije isti zrakoplov izveo je prvo uspješno lansiranje broda katapultom. Tijekom sljedeće dvije godine brod je prošao razdoblje ispitivanja i održavanja u i oko svoje matične luke Pomorske baze Norfolk. 25. listopada 2019. Gerald R. Ford započeo je probne plovidbe na Atlantiku, a značajne prekretnice tijekom tog vremena uključivale su završetak udarnih ispitivanja (niz podvodnih eksplozija osmišljenih za testiranje plovnosti broda u borbi; 8. kolovoza 2021.) i certifikaciju pilotske palube (29. ožujka 2022.).

Dana 2. svibnja 2023., Gerald R. Ford krenuo je na svoje prvo veliko raspoređivanje. Tijekom sljedećih osam mjeseci provodio je operacije sa Šestom flotom u sjevernom Atlantiku i Sredozemlju, a vratio se u svoju matičnu luku 17. siječnja 2024. Brod je napustio Norfolk za planirano raspoređivanje u Sredozemlju 24. lipnja 2025., a u rujnu iste godine sudjelovao je u NATO-ovim vježbama u Sjevernom moru. Dana 24. listopada 2025. izviješteno je da je ministar obrane Pete Hegseth naredio je brodu Gerald R. Ford da otplovi na Karibe kako bi podržao tekuću vojnu kampanju protiv malih civilnih plovila za koja je Trumpova administracija tvrdila da krijumčare drogu. Prema informacijama koje je primio The New York Times , posada je 12. veljače 2026. obaviještena da će se nosač pridružiti udarnoj skupini nosača USS Abraham Lincoln u Perzijskom zaljevu.

Naoružanje i zrakoplovi

Iako su zračno krilo nosača zrakoplova i pratnja jurišne skupine (obično mješavina krstarica i razarača ) namijenjeni kao primarni zaslon od prijetnji, Gerald R. Ford opremljen je robusnim obrambenim sustavom. Parovi lansera raketa Evolved SeaSparrow i Rolling Airframe Missile (RAM) štite nosač zrakoplova od protubrodskih raketa. Tri MK-15 Phalanx Close-In Weapon Systems (CIWS) - 20 mm radarski navođene rakete te Vulcan automatski topovi pružaju automatiziranu obranu od zračnih i površinskih prijetnji, dok četiri mitraljeza MK-38 kalibra 25 mm štite brod od malih brzih jurišnih plovila. Deseci zrakoplova s fiksnim i rotacijskim krilima ukrcani su na Gerald R. Ford.

Jezgru zračnog krila nosača zrakoplova čine tri eskadrile jednosjednih F/A-18E Super Horneta i eskadrila dvosjednih F/A-18F Super Horneta. Gerald R. Ford također se može pohvaliti eskadrilom EA-18G Growlera, vjerojatno najboljim zrakoplovom za elektroničko ratovanje na svijetu. C-2A Greyhound zrakoplov je ključni logistički potporni zrakoplov koji omogućuje opskrbu dok je brod u pokretu, a E-2D Advanced Hawkeye pruža mogućnosti zračnog zapovijedanja i upravljanja za udarnu snagu nosača zrakoplova u cjelini. Dvije eskadrile helikoptera MH-60 Seahawk ispunjavaju razne borbene i potporne uloge, od protupodmorničkog ratovanja do specijalnih operacija i humanitarnih misija.