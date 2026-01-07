Ovi Hrvati su zabili najviše golova u 2025. godini. Znate li tko je na prvom mjestu?

Pogled na godinu iza nas zanimljiv je i relevantan još i sad, kad se već bliži kraj prvog tjedna nove, 2026. godine. Budući da smo ušli u godinu u kojoj nas čeka Svjetsko nogometno prvenstvo, odlučili smo podsjetiti se na hrvatske profesionalne nogometaše koji su najviše puta tresli suparničke mreže u 2025. godini.

Kriteriji za ovaj izbor su jednostavni. U obzir smo uzeli sve hrvatske nogometaše koji su igrali u prvim rangovima nacionalnih prvenstava, a uz učinke u prvenstvima smo dodali i učinak u svim drugim natjecateljskim utakmicama (kupovi, superkupovi, međunarodna klupska natjecanja), kao i učinak u dresu reprezentacije. Predstavljamo vam deset najboljih hrvatskih strijelaca u 2025. godini:

10. Domagoj Drožđek (Tractor) - 15 golova

Bivši krilni napadač Varaždina proživljava iznimno lijepe trenutke u Iranu pod trenerskim vodstvom bivšeg izbornika hrvatske U-21 reprezentacije, Dragana Skočića. Tamošnji Tractor, klub s nevjerojatnom 'vojskom' navijača je na proljeće osvojio svoj prvi naslov prvaka iranske lige u povijesti, a upravo je Drožđek bio glavni motor momčadi u završnici. U svibnju je 29-godišnji Varaždinac ušao u fenomenalnu formu pri kojoj je u nizu od četiri utakmice krajem travnja i početkom svibnja zabio čak šest pogodaka. Upravo tijekom tog niza Tractor je potvrdio to povijesno osvajanje naslova prvaka. Ove sezone Tractoru ide nešto slabije, trenutačno je peti na ljestvici, a Drožđek bilježi solidan učinak od pet postignutih golova u 13 ligaških nastupa.

9. Marco Pašalić (Orlando City) - 16 golova

Činjenica da je Marco Pašalić početkom godine otišao u američki MLS, a da pritom nije trajno ispao iz kruga hrvatske nogometne reprezentacije, jako puno govori o tome koliko dobre igre pruža u Orlandu. Povijest nam govori da hrvatski nogometaši koji odu igrati u SAD gotovo pa sigurno otpadaju s izborničkog radara, no Pašaliću se to nije dogodilo zato što je u dresu Orlanda u 41 utakmici upisao 15 pogodaka i šest asistencija. Dakle, ne mogu proći dvije cijele utakmice, a da Pašalić pritom direktno ne sudjeluje u pogotku, što je itekako hvalevrijedan omjer. Činjenica da je prema brojnim statističkim platformama, ali i rang ljestvicama na kraju sezone (u MLS-u sezona ide po kalendarskoj godini) bio bolje ocijenjen ili rangiran od velikih imena poput Wilfrieda Zahe, Miguela Almirona, pa čak i Sergija Busquetsa, nam također govori koliko Pašalić kvalitetno igra.

8. Dion Drena Beljo (Rapid Beč, Dinamo) - 16 golova

Beljo se ove jeseni našao pod brojnim kritikama navijača Dinama unatoč činjenici da je već sada na dvoznamenkastom broju pogodaka i da će, ako ovako nastavi, nadmašiti bilo kojeg najboljeg Dinamovog sezonskog golgetera barem u posljednjih sedam godina. Istina, Beljo se dosta puta pronašao i u situacijama u kojima je promašivao zicere, ali i sama činjenica da se uspijeva pronalaziti u tim situacijama je plus. Bilo je rupa i golgeterskih suša te je normalno da se od "plave devetke" očekuje samo ono najviše i najbolje, posebice zbog toga što je doveden za pozamašan odštetni iznos (oko četiri milijuna eura). Međutim, s obzirom na prilagodbu ne samo na novi klub, nego i na gotovo sve nove igrače od kojih se rijetko koji međusobno poznaju otprije, ovakav učinak u Dinamu je izuzetno dobar, a kad još k tome dodamo i šest pogodaka iz proljeća u austrijskom Rapidu, ne može se reći da je učinak od 16 golova loš.

7. Dario Vizinger (Mura) - 17 golova

Čakovčanin se snašao u Muri, ne toliko daleko od svojeg rodnog grada. Otkako je na ljeto 2024. godine stigao u redove slovenskog prvoligaša, u jednoj i pol sezoni pružio je učinak od 24 pogotka i pet asistencija. Nije to još u rangu one čudesne sezone koju je imao u Celju u sezoni 19/20 kad je samo u prvenstvu ubilježio 35 direktnih sudjelovanja u golovima u jednoj sezoni (23 pogotka i 12 asistencija), ali je i dalje riječ o itekako hvalevrijednom učinku. Bivši igrač Rijeke i Hrvatskog dragovoljca se nije uspio nametnuti u hrvatskom klupskom nogometu, ali je zato u slovenskom itekako pronašao svoj dom i svoje mjesto. Igrač o kojem malo tko priča, ali igrač koji na solidnoj razini lige obavlja svoje zadaće vrlo dobro.

6. Sandro Kulenović (Dinamo) - 17 golova

Iako su Vizinger i Kulenović izjednačeni po broju pogodaka, Kulenović je bolje plasiran zato što je do ovog broja pogodaka došao u manjem broju odigranih minuta. Napadač kojeg se tijekom cijele njegove karijere podcjenjivalo maksimalno je iskoristio priliku prošle sezone kad se Dinamu ozlijedio Bruno Petković, te zabio više pogodaka u toj sezoni (22) nego što je Petković ikada zabio. Međutim, Dinamo nije osvojio naslov prvaka pa je i sjajan učinak Kulenovića nekako opet pao u drugi plan i Sandro je dolaskom Belje opet postao pričuva u Dinamu. Iako ima znantno manju minutažu od Belje, i dalje je rame uz rame s njim po broju pogodaka ove sezone, a kad pogledamo cijelu kalendarsku godinu, čak malo i bolji.

5. Petar Musa (Dallas) - 20 golova

Protekla godina je za Musu označila veliki povratak reputacije. Već je i u 2024. godini Musa sa 16 golova i tri asistencije u MLS-u pokazao da je riječ o itekako kvalitetnom golgeteru, a ove godine je s 19 pogodaka i sedam asistencija još malo dignuo ljestvicu gore te potvrdio da prva sezona nije bila samo 'početnička sreća'. Dallas je puno uložio u Musu, a taj ulog se klubu itekako isplatio. Ne samo da je Musa daleko najbolji klupski strijelac, već je postao i omiljena ikona kluba te čovjek čiji je dres najpoželjniji kod klinaca i ostatka navijača. S takve dvije sezone je zavrijedio i povratak u redove hrvatske reprezentacije te se izborniku Zlatku Daliću za poziv iskupio na najbolji mogući način, pogotkom za preokret u važnoj pobjedi protiv Farskih Otoka.

4. Toni Fruk (Rijeka) - 22 gola

Uvjerljivo najbolji igrač HNL-a u 2025. godini je zaista došao na jednu ekstremno visoku razinu što se tiče domaćeg klupskog nogometa, a činjenica da je jedan Arsenal zainteresiran za jednog igrača Rijeke koji baš nije toliko ni mlad (u ožujku će proslaviti 25. rođendan) sve govori o tome o kakvoj je kvaliteti riječ. Fruk je bio neupitno glavni igrač Rijeke u pohodu na povijesnu dvostruku krunu ovog proljeća, a čak i kad je Rijeka počela nizati iznimno loše rezultate na početku ove sezone, Fruk je bio jedna od rijetkih svijetlih točaka momčadi. Ne samo da je oduševljavao u domaćem prvenstvu, već je zavrijedio i debi u hrvatskoj reprezentaciji, za koju je ove godine zabio i svoj prvijenac. Ako gledamo isključivo igrače u našim klubovima, onda je 2025. definitivno bila godina Našičanina Tonija Fruka.

3. Ivan Perišić (PSV) - 22 gola

Kao i u ranijem slučaju s Vizingerom i Kulenovićem, Perišić se ispred Fruka nalazi zbog manjeg broja odigranih minuta. Malo je reći da je čudesno kakav se pozitivan preobrat karijere dogodio Perišiću otkako je iz Hajduka na jesen 2024. godine otišao u redove nizozemskog velikana PSV-a. O kojem god natjecanju bilo riječ, bila to Eredivisie, kup, superkup, Liga prvaka ili pak nastupi za reprezentaciju, Ivan je bio konstantna ofenzivna prevaga na terenu. To će najbolje dočarati činjenica da je uz ova 22 pogotka za klub i reprezentaciju dodao još i sjajnih 18 asistencija protekle godine, što ga stavlja u ešalon deset najboljih asistenata u deset najboljih liga svijeta u 2025. godini. Imati kalendarsku godinu od čak 40 direktnih sudjelovanja u golovima, a bližiti se 37. rođendanu (2. veljače), pa takvo što su još jedino radili igrači poput Messija, Ronalda i Ibrahimovića. Apsolutno nevjerojatno.

2. Ante Budimir (Osasuna) - 24 gola

Što više reći o Anti Budimiru? Već nekoliko sezona u nizu na vrhu ljestvica strijelaca uz imena poput Mbappea, Lewandowskog, Viniciusa, Raphinhe i Griezmanna vidimo i ono ime Ante Budimira. Jako često, u kontekstu šire nogometne javnosti, na tim ljestvicama bude ono jedino "nepoznato" ime, a i dalje iz godine u godinu pruža sezone u kojima je pouzdana golgeterska snaga u jednoj tako zahtjevnoj i kvalitetnoj ligi kao što je španjolska La Liga. Već sada je postao najveća klupska legenda u povijesti Osasune te najbolji strijelac u povijesti kluba, a Hrvatska još od dana Marija Mandžukića nije imala toliko pouzdanog i kontinuiranog golgetera u najjačim ligama svijeta. Iako je često bio podcjenjivan i stavljan po strani, danas više nitko ne može poreći da je Budimir najbolja klasična devetka u ovoj generaciji hrvatskih nogometaša.

1. Franko Kovačević (Celje) - 26 golova

Činjenica da je na prvom mjestu igrač koji je sve svoje golove postigao isključivo u drugoj polovici godine, odnosno u prvoj polovici sezone 25/26, itekako nam ukazuje na to kako je suludo dobru polusezonu Franko Kovačević imao u Celju. Bjelovarac je pod Albertom Rierom u najboljoj momčadi slovenske lige doživio nevjerojatnu karijernu renesansu nakon godina lutanja i pokušaja, i tako na sebe bacio pažnju cijelog nogometnog svijeta. Dosta vremena se borio s igračima poput Kyliana Mbappea i Harryja Kanea za titulu najboljeg strijelca svijeta u profesionalnom nogometu ove sezone, a na toj ljestvici i dalje jako dobro kotira. Prvi je Kane s 30 golova, drugi Mbappe s 29 golova, a Kovačević s 26 golova dijeli treće mjesto s Erlingom Haalandom. Zasad je tim učinkom zavrijedio pretpoziv izbornika Zlatka Dalića, a ako nastavi ovako 'trpati', poziv bi mogao doći i za Mundijal.

