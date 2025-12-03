Neshvatljivo!? Žapci briljirali u prvom poluvremenu, nestali u posljednjoj četvrtini

Čini se da se povijest ponavlja i kada Mladost gostuje u Kragujevcu. Gotovo po istom receptu kao i na početku prošle sezone, na kvalifikacijskom turniru za Ligu prvaka, tako su i ovaj put (sada u skupini Lige prvaka) žapci izgubili od Radničkog (11:14). Najprije su briljirali, da im se divite (naročito obrani) a potom su nestali iz utakmice.

Imali su i tada, a imali su i sada visoko vodstvo u prvom dijelu utakmice (4:0, 7:4) da bi u posljednjoj četvrtini posve potonuli ne postigavši niti jedan a primivši četiri pogotka. No, još upitnija obrana gostiju bila je ona u trećoj dionici u kojoj su igrači Radničkog zabili šest pogodaka.

Za razliku od tada, Mladost je ovaj puta imala Vrlića u kadru, ali i puno dužu klupu, no niti to nije pomoglo protiv kragujevačkog uroka.

Kada budu analizirali ovu utakmicu, mladostaše će zacijelo najviše žuljati ono što se događalo s njihovim napadom u posljednjoj dionici. Nakon što su pogotkom Lazića, dvije i pol minute prije kraja treće, poveli s 11:8, Zagrepčani u narednih deset i pol minuta nisu odigrali niti jednu konkretnu akciju.

Dogodilo se to i dijelom jer se momčad izmiješala radi brojnih trećih, isključujućih, prekršaja (Harkov, Lončar, Buljubašić), ali i nerezonskim ili pak ishitrenim šutevima. Doduše, dobar dio njih dogodio se na isteku jalovih napada pa nije bilo druge nego opaliti.

U svakom slučaju, veliko je to razočarenje bilo kako za izvršnog dopredsjednika HVS-a Luku Bukića tako i za također u Kragujevcu nazočnog izbornika Ivicu Tucka koji je čak 11 mladostaša stavio na širi popis reprezentativaca za predstojeće Prvenstvo Europe u Beogradu.

Psihološki gledano, prijelomni trenuci susreta bili su isključenje Harkova (krajem treće), igrača koji može "izmisliti" pogodak i kada sve stane, a potom i prvo izjednačenje domaćina početkom posljednje četvrtine. A ono se dogodilo iz peterca kojeg je iznudio Petar Jakšić (dojam je prevarivši suce) a realizirao Prlainović, peterostruki strijelac za domaćine.

Sveukupno gledano, prilično je znakovito što su Zagrepčani imali 19 a Kragujevčani sedam isključenja manje. Kako to biva gosti će se požaliti na kriterij sudaca na što će ovi odmahnuti rukom u stilu "što se niste bolje čuvali od nepotrebnih prekršaja".

Vidjevši da su mu igrači napadački bezidejni trener Mladosti Zoran Bajić, kod 11:13, pozvao je 50 sekundi prije kraja minutu odmora kako bi dogovorio napad za toliko potreban 12. pogodak. U to ime Bajić je povukao s vrata Marcelića pa su mladostaši krenuli u napad sedam na šest no netko je šutirao u blok. U toj situaciji Bukić šprinta u obranu u spašava pogodak preko cijelog terena ali, 30 sekundi prije kraja, griješi s dugim dodavanjem pa Radnički kreće u novi napad. Nakon što Bukić, uz pomoć suigračeva bloka, opet osvaja loptu, za kreće novi napad Mladosti u kojem Lazić, umjesto da zadrži loptu, neuspješno šutira 14 sekundi prije kraja i omogućuje domaćinima novi napad.

A taj napad, dvije sekunde prije isteka, koristi grčki reprezentativac Vlachopoulos i zabija za "plus tri" domaćina (14:11) čime je Radnički neutralizirao poraz od dva razlike u Zagrebu. I sada će sve ovisiti o posljednjem kolu koje se igra tek u veljači a ponajviše će ovisiti o utakmici u Pireju između Olympiacosa i Radničkog. A kako je između Grka i Srba "vekovno drugarstvo" svašta se iz toga može izroditi pa tako i to da Mladosti ni pobjeda na Vasasem, najslabijom momčadi u skupini, ne bude dovoljna. No, nekako smo uvjereni da hrvatski trener na klupi Olympiacosa Loren Fatović to sebi ne bi dopustio.

Pogotke za mladostaše u ovom susretu postigli su, po dva Lazić i Harkov, a po jedan Lončar, Nagaev, Bukić, Biljaka, Buljubašić, Tončinić i Bašić. Kod domaćina prednjačili su Prlainović (5) i Vlachopoulos (4), po dva su zabili Strahinja Rašović i Vapenski a jedan Pijetlović.

Poredak uoči posljednjeg kola koje se igra nakon reprezentativne stanke: 1. Olympiacos 12, 2. Radnički 9, 3. Mladost 9, 4. Vašaš 0.