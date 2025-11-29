Smireni mladostaši nadjačali ratoborne jadranaše za prvi trofej od 2021. godine

Ono što nije uspjelo njihovim klupskim kolegicama koje su izgubile od jadranašica (11:12), vaterpolistima Mladosti je pošlo za rukom. U zarana neravnopravnom finalu, žapci su pobijedili Jadran (16:11) i tako osvojili prvi trofej nakon 2021. godine kada su osvojili Kup i Prvenstvo.

A Jadran je tako teško stradao dijelom dobrim dijelom i zbog suvišne nervoze koja je dovela do prenaglašene agresivnosti. A to je Splićane stajalo preuranjenog kadrovskog deficita jer su, zbog brutalnih prekršaja, do kraja utakmice (s pravom zamjene) isključeni Jerko Marinić Kragić i Ivan Domagoj Zović.

I još su se jadranaši nekako držali do kraja druge četvrtine (4:9) kada je treći, isključujući, prekršaj načinio Loren Fatović pa je trener Jure Marelja ostao bez širine rotacije nužne da bi se njegova momčad suprotstavila Mladosti krcatoj reprezentativcima. A u utakmicu je ionako ušao bez prvog vratara Marka Bijača.

U drugom poluvremenu, imali su mladostaši i triput po sedam pogodaka prednosti a naš je dojam da nakon toga nisu odveć upirali u to da ostvare još veći pobjedu već su, igrajući u nižoj brzini, velikom rivalu omogućili koliko tolio častan izlaz iz finala koji zbog energičnih sudačkih odluka (jedni će reći pravičnih a Splićanih upitnih) u pravom smislu te riječi to nije bio.

Nakon što su svi završili u bazenu, a netko se pobrinuo da ondje završi i trener Zoran Bajić, Zagrepčani su složno zapjevali "Kako je dobro vidjeti te opet". Nakon toga uslijedilo je proglašenje najkorisnijeg igrača finala (MVP) a to je, nesumnjivo, bio vratar Mladosti Ivan Marcelić koji je u finalu imao 17 a u polufinalu (protiv Juga) čak 19 obrana.

Na koncu je uslijedila i dodjela medalja i to uz pjesmu "Svijet voli pobjednike" i "We are champions" nakon kojeg slavlja nam se obratila nekolicina mladostaša a prvo vam prenosimo izjavu najboljeg igrača turnira:

- Bio je to izvrstan vikend za naš klub i za mene osobno. Sve što smo htjeli polazilo nam je od ruke, više manje, a to nisu česti trenuci u sportu. Presretni smo što smo uspjeli skinuti taj teret, otkako smo se vratili u klub, da ponovo osvojimo trofej. Prošle sezone smo ostali bez trofeja pri čemu nam je upravo Jadran ostavio gorak okus u ustima. Znali smo da nas čeka čvrsta utakmica a oni su zbog sudačkih odluka ostalih bez nekoliko ključnih igrača a do poluvremena i bez Fatovića pa je u ostatku susreta bilo teže izgubiti nego dobiti.

A sa zbivanjima u prvim minutama susreta više se pozabavio centar Luka Lončar:

- Mladost je prevelik klub da bi dugo čekala na trofej. A što se tiče te suparničke nervoze oni me ne zanimaju. Žao mi je samo zbog tih scena koje su izgledale kao da se igra Divlja liga na ne finale nacionalnog Kupa. Trofeji su uvijek dodatna injekcija samopouzdanja koje će nam dobro doći u nastavku Lige prvaka a već nas u srijedu čeka utakmica u Kragujevcu.

Nervozu suparnika, i prenaglašenu agresivnost, najviše je komentirao trener Zoran Bajić kojem je ovo bio šesti a Mladosti 51. trofej.

- Žao mi je da su jadranaši bili bez prvog vratara Bijača i da je samim tim utakmica krenula u smjeru nervoze, s određenim provokacijama. Srećom, nismo na to nasjeli i mislim da je rezultati, osim posljednjih pet minuta, realna slika zbivanja u bazenu. Kako je to sve zajedno krenulo moglo je otići u kontra smjeru.

Tko se potrudio da i trener žabaca završi u bazenu?

- Bilo ih je više. Imali su težak zadatak, čak sam od nekoga dobio laktom po nosu pa me raskrvario, u najboljoj namjeri. To je sastavni dio folklora i nije mi teško skočiti i probati se ne utopiti.

Je li mobitel bio na sigurnom?

- To je uvijek. Ja sam si pripremio i garderobu za promjenu jer sam vjerovao u svoje momke koji su shvatili da samo sabrana timska igra donosi trofeje.

A da je to bila timska pobjeda govori i podatak da su čak trojica mladostaša (Harkov, Lončar, Nagaev i Lazić) zabili po tri pogotka a Ivan Nagaev je pred novinarima imao posebnu želju.

- Dopustite mi da u ovom trenutku pozdravim svoju suprugu i moje četiri kćeri.

Misleći da ga pitamo želi li još djece, a mi smo ga zapravo pitali tko je sljedeći po broju djece u momčadi, Ivan je kazao:

- Žena rekla, "Ivan, stop". Dovoljno je.

Nedovoljno je pak bilo ono što su pružili jadranaši čiji je trener Jure Marelja kazao:

- Čestitke Mladosti na zasluženoj pobjedi. Bili su mirniji od nas, igrali su dobro. U prvoj obrani smo ostali bez dva igrača i to je dosta utjecalo na razvoj događaja. A krajem druge četvrtine ostali smo i bez Fatovića a kako smo u utakmicu ušli bez Marka Bijača, nakon svega bilo je iluzorno očekivati od nas nešto više.

Upitan je li on mogao išta učiniti da stiša tu nervozu svojih igrača.

- Kada krene utakmica s dva isključenja s pravom zamjene u prvoj minuti teško je na to utjecati kao što bih možda mogao da se jedan dogodio u prvoj a drugi, recimo, u sedmoj minuti ili tako nekako. Vidim krvave igrače, vidim krv Kragića, vidim gestikulaciju Lončara da je udaren. Nakon toga, vidim Zovića također isključenog. Ja sam na čevrtini rekao da smirimo tenzije, da je utakmica ispred nas i da imamo još prostora no sa skraćenom rotacijom protiv tako kvalitetnih igrača jednostavno nismo mogli - odgovorio je Jure Marelja.























