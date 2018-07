Neki novi nogometni svijet! Prošla je era Ronalda i Messija

Leo Messi, Cristiano Ronaldo. Leo Messi, Cristiano Ronaldo. Mantra je to koju slušamo više od deset godina, koliko taj dvojac vlada nogometnim travnjacima. U klupskom smislu, još uvijek im nema ravnih, jedan od njih dvojice bio je u finalu Lige prvaka devet puta od posljednjih 13. Ne miruje priča o njima ni kad su svjetska prvenstva. Kako i bi, prije četiri godine Messi je igrao u finalu, a prije osam godina Argentinu s Messijem vodio je Maradona. Ali, dogodilo se i to!

Dogodilo se i to da bar mjesec dana nismo govorili o Messiju i Ronaldu. I to u trenucima kad se zbiva najveći nogometni događaj na svijetu.

Nasljednik Henryja

– Ne zanima me to, u mislima mi je samo finale – odgovorio je Mario Mandžukić novinarima kad su ga upitali da komentira dolazak Cristiana Ronalda u njegov Juventus.

Čak ni taj megatransfer, vrijedan više od stotinu milijuna eura, nije bio dovoljan da bi se s naslovnica uklonila ta nova lica koja okupiraju svijet. Govorilo se uvelike o Luki Modriću i mogućnosti da upravo on dobije Zlatnu loptu na kraju godine, što bi se odlično nadovezalo na nagradu za najboljeg na SP-u, koju je zasluženo dobio.

No, govorilo se i o mladoj engleskoj reprezentaciji, starosti 26 godina u prosjeku, koja bi mogla u bližoj i nešto daljoj budućnosti napraviti velike stvari. Napokon, rekli bi na Otoku.

Govorilo se i o Hrvatskoj, kao i Francuskoj... Taj nogometni dream team u svojim redovima ima dovoljno zvijezda za nekoliko reprezentacija, ali nekako se najviše ističe 19-godišnji Kylian Mbappé. Nogometaš Paris Saint Germaina prošlog ljeta plaćen je Monacu nestvarnih 185 milijuna eura, a u Rusiji smo se uvjerili, ako već nismo prije, da sve to itekako vrijedi.

Igrao je kao da iza sebe ima desetljeće iskustva, lomio je velike protivnike, nosio se lako sa svakom preprekom i to smo se također uvjerili mi u Hrvatskoj, nažalost. Izgledom i načinom igre podsjeća na Thierryja Henryja u najboljim danima, trči poput gazele, zabija iz daljine, glavom, lijevom i desnom nogom, vraća se u obranu, može igrati u vrhu napada, u vezi, na krilima. Nevjerojatan igrač, a Rusija je ta koja ga je profilirala do kraja, potvrdila da sve priče o njegovoj genijalnosti imaju pokrića. Nakon ovog prvenstva dobit će dodatno na samopouzdanju, predat će mu se i uloga lidera PSG-a, kojem će sasvim sigurno donijeti mnogo razloga za veselje. Ono što su Messi i Ronaldo, to će biti i Mbappé, jednako dugo. Osim ako ga ne zaustave ozljede u pohodu na koji se tek odlučio krenuti.

Vjerni pratilac u njima, barem kad govorimo o reprezentaciji Francuske, svakako će mu biti Benjamin Pavard, desni bek koji bi vrlo brzo trebao za Francusku značiti ono što je značio svojedobno Lilian Thuram. Samo, Pavard može igrati i centralnog braniča, a i skloniji je zabijanju golova, kao i asistencijama. Zasad taj 22-godišnji igrač dječačkog lica igra za Stuttgart, ali Bayern je već krenuo po njega. Zna se da kad Bavarci zagrizu za nekog igrača u Bundesligi, teško da do njega na kraju i ne dođu. Uostalom, bio bi tom velikanu istinska zamjena za Philippa Lahma.

Svi žele Rebića

I dolaskom u Bayern kod Nike Kovača lako bi mogao biti suigrač Ante Rebića. Istina jest, Imoćanin ima 25 godina i nije novak pod nogometnim nebom, ali u Rusiji je pokazao svjetsku klasu, dokazao se kao nogometaš kojem Eintracht nije plafon. Onaj volej Argentincima, onaj pritisak na zadnju liniju protivnika...

Sve to se vrijedno su bilježili nogometni skauti i treneri najvećih klubova. Manchester United i Arsenal bit će veliki konkurenti Bayernu, ali činjenica da bavarskog giganta vodi Kovač, sigurno će biti ono što presuđuje. I Ante to zaslužuje, način na koji igra je ono što moderni nogomet iziskuje. Jak u defenzivi, jak u ofenzivi, odlično čita igru i krasi ga nepresušna energija. Možda je kasno procvao, za širu publiku, ali Ante bi u Kataru mogao biti glavna zvijezda vatrenih. Imat će 29, što su možda i najbolje nogometne godine, imat će iza sebe godine iskustva igre na najvišoj razini i sigurno će biti bolji nego sad. Svjetska zvijezda, sve sugerira da će biti upravo to!

Dele Alli već sad jest takav, ali samo zato što igra za Tottenham svih ovih godina pa se čini da je “ovdje oduvijek”, bez obzira na to što su mu tek 22. Ono što mu nedostaje da bi bio lider ovakve Engleske jest malo više discipline i odgovornosti, kao i sposobnost zatomiti emocije. U Spursima nema s tim problema, kad kraj njega igraju Harry Kane, Christian Eriksen, Son Heung-min i ostali. No “miriši” da će biti vrlo brzo prva zvijezda engleskog nogometa.

I nije ova četvorka jedina, ne treba zanemariti da će Neymar još dugo trajati, da Coutinho i Ousmane Dembélé tek moraju eksplodirati, da će Yerry Mina tek pokazati svu moć, da je Raphaël Varane tek 25-godišnjak, baš kao i Kane, da Paulo Dybala ima godinu manje, da 22-godišnji Leroy Sané čeka priliku na svim razinama kao napeta puška, da u jednoj Španjolskoj igraju Isco i Marco Asensio... Hvala vam Leo i Cristiano na svemu, no desetljeće koje dolazi čini se da će biti uzbudljivije – kad govorimo brojci megazvijezda u jednoj eri!