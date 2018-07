Treba dobrim radom stvarati nove Rebiće

Nogometno tržište kaže da je Ante Rebić u modi. Čini se da će naš napadač vrlo brzo, po svemu sudeći, već u ovom prijelaznom roku napraviti višemilijunski transfer. Svega toga ne bi bilo da nije Hrvatska stigla do srebra.

– Bilo je to kao u bajci, nezamislivo. Sve oko natjecanja. Malo nam je nedostajalo za naslov. Vidjelo se da nas je nosilo to zajedništvo, bili smo mentalno jaki i to je odlika velikih momčadi. Ova generacija predodređena je za velike stvari – počeo je Srđan Lakić. Srđan je isto imao težak put nogometne afirmacije, dokazao se baš u Bundesligi igrajući za Herthu, Kaiserslautern, Wolfsburg, Hoffenheim, Eintracht i Paderborn.

Jako potentan igrač

Jasno je stoga da do njega stižu informacije o tome kako su nas Nijemci doživjeli.

– Oni su nas uvijek cijenili, no bili su skeptični jer bismo često zakazali u odlučujućim utakmicama. Zato mi je drago što smo potvrdili da smo za velike stvari. Ante Rebić također može postići najveće stvari.

– On je igrač koji još uvijek ima velik prostor za napredak. Znam da je ambiciozan dečko i siguran sam da neće stati na ovome.

Spominje se Bayern, je li u ovoj fazi dovoljno zreo za tu razinu?

– Teško je reći. Pokazao je da je glavni igrač Eintrachta, a istaknuo se i na Svjetskom prvenstvu. Sigurno je jedno, on je prerastao razinu Eintrachta.

Ako ne ode u Englesku?

– Ima potencijal igrati u svim ligama petice, a gdje bi mu odgovaralo najviše ovisi o treneru i njegovoj viziji igre. On je moderan igrač koji može igrati u oba smjera, ima mnogo energije. Mnogim velikim momčadima dobro bi došao Rebić.

Koliko će mu biti teška prilagodba na višu razinu igre?

– On je igrački sazrio. Jako je bitno da ostane zdrav i da ima kontinuitet. U tome je razlika. Važno je da ima prostor, da je važan u momčadi, da zahtjevi igre odgovaraju njegovim kvalitetama... Sve ostalo je na njemu. Postoji mnogo faktora koji utječu na razinu forme. Svatko od nas vodi svoju individualnu bitku sa samim sobom. Mentalni kapaciteti i podsvijest čine razliku na vrhunskoj razini. Imao sam u karijeri tih razdoblja kada sam bio siguran da ću zabiti Bayernu ili da ću zabiti deset utakmica u nizu. Jednostavno me nosila ta snaga podsvijesti. Mene deset utakmica, a najveće igrače nekoliko sezona.

Igra se sve brže

Koliko je Bundesliga drukčija u odnosu nego prije desetak godina dok je on bio jedan od najboljih napadača?

– Trendovi se mijenjaju. Osim Bayerna, cijela je liga koncentrirana na tranzicijski nogomet, igru u oba smjera i iskorištavanje protivničkih pogrešaka. U budućnosti nogomet će težiti brzini, a velike momčadi imat će i kreativnost. Igra postaje sve brža, Nijemci su se približili Španjolskoj i Engleskoj, a od Italije su bili bolji i u moje vrijeme.

Što ovaj uspjeh na SP-u donosi trenerima i igračima koji tek trebaju doći?

– Pokazali smo da imamo igrače za velike domete. Ovo je smjer i mladim igračima. Ovi su dečki, poslije vatrenih 1998. godine, pomaknuli granice. Mislim da ćemo u budućnosti biti u stanju ponavljati ovakve stvari, a naš će ugled rasti.

Što možemo napraviti na valu ovog entuzijazma?

– Treba nam kontinuitet koji prije nismo imali. Zlatko Dalić pokazao je da se zajedništvom i pravim načinom mogu napraviti velike stvari. Zaslužio je da ga slušamo, podržimo i damo mu pravu šansu. Treba respektirati ovaj uspjeh. Mnogo je posla, dolaze novi izazovi i ciklusi. Na ovom uspjehu možemo graditi logistiku za još veće stvari. Treba uložiti u domaću ligu i cijeli nogomet kako bi naše škole bile bolje.