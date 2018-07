Još jedna potvrda da je Modrić u najužem izboru za nogometaša godine

Kylian Mbappe, najbolji mladi igrač na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, najavio je izbor za najboljeg nogometaša godine i među svoj kandidate stavio Luku Modrića.

- Što se favorita tiče, rekao bih - Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Raphael Varane i ja - rekao je Mbappe.

S Francuskom je u Rusiji osvojio Svjetsko prvenstvo.

- Moraš biti iskren u životu. Dulje me vrijeme već okupirala ta ideja i od početka natjecanja bio sam uvjeren da imamo sve da odemo do samog kraja. I prije početka SP-a sam to rekao, a neki su to shvatili kao aroganciju. No, bilo je to samo samopouzdanje. Došao sam u Rusiju po svjetski naslov i odlazim s njim. Programirao sam sebe da ga osvojim.

Otkrio je da je nagovarao suigrača iz reprezentacije N'Goloa Kantea da iz Chelseaja prijeđe u PSG.

- Istina je da me predsjednik kluba Nasser Al-Khelaifi konzultirao oko njega. I rekao sam mu da bi Kante dobro došao našoj momčadi. Razgovarao sam s njim tijekom SP-a, ali bez dosađivanja jer znam kako je to kad ti "peru mozak" transferima - zaključio je Mbappe.