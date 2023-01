Navijači iskreno: 'Petković je najbolji igrač lige, odšteta za Biuka je super, a SP 2022. najveći cirkus ikad'

Zanimljiva rasprava povela se danas ispod jedne objave na Twitter profilu Everything About HNL. Naime, svoje su pratitelje zatratražili da u komentarima iznesu svoja mišljenja o nogometnim temama s kojim se većina navijača ne slaže ili jednostavno nisu popularna. Zbog kojih bi ih netko možda i pokušao ismijati.

>> Predsjednik NO-a Dinama: Napravit ću harakiri na Jelačić placu ako će se izgraditi stadion

Tako je Luka napisao kako je Benzemino osvajanje Zlatne lopte smiješno, da je SP 2022. najveći cirkus ikad, a osvrnuo se i na VAR. Ističe kako je tehnologija dobra, ali suci su nikad gori. Dodaje kako ne postoji srebrna ili brončana medalja zlatnog sjaja, što često znamo čuti kada se netko od naših sportaša kući vrati s drugim, odnosno trećim mjestom.

