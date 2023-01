Modrić dobio nagradu u izboru madridskih navijača: Najveća je uzdanica Reala!

Najkonzistentniji igrač Real Madrida u 2022. je Luka Modrić (37), odlučili su navijači španjolskog velikana. Rezultati su to ankete provedene na Twitter profilu Madrid Xtra, koji okuplja više od pola milijuna zaljubljenika u aktualnog osvajača Lige prvaka.

Kapetan hrvatske reprezentacije pobijedio je 37.2% glasova ispred Zlatne lopte Karima Benzeme (30.5%) te vratara Thibauta Courtoisa (32.3%). Popularni Lukita odigrao je u bijelom dresu tijekom 2022. ukupno 46 utakmica i zabio osam golova, uz devet asistencija. K tome je predvodio Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu...

Your Real Madrid most consistent player of the year: Luka Modric! 🇭🇷 pic.twitter.com/qgp2kv8UkV