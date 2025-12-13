Naši Portali
Kaos u Indiji

Kaotična turneja najboljeg u povijesti: Bijesni navijači potjerali ga sa stadiona i iz hotela

Argentine soccer star Lionel Messi on a whirlwind tour of India
SAHIBA CHAWDHARY/REUTERS
Autor
Željko Janković
13.12.2025.
u 12:12

Messi je hodao terenom na stadionu mašući navijačima, ali je bio okružen velikom skupinom ljudi i otišao je 20 minuta nakon dolaska. Video izvješća prikazuju navijače kako bacaju poderane stadionske sjedalice i druge predmete na teren i atletsku stazu,

Turneja Lionela Messija po Indiji započela je kaotično, nakon što su navijači trgali sjedala i bacali ih na teren tijekom njegovog kratkog posjeta stadionu Salt Lake u Kolkati. Messi je u Indiji u sklopu svoje turneje 'GOAT' tijekom koje bi trebao prisustvovati koncertima, omladinskim nogometnim turnirima, Padel turniru i pokrenuti dobrotvorne inicijative na događajima u Kolkati, Hyderabadu, Mumbaiju i New Delhiju.

Prema izvješćima u indijskim medijima, Messi je hodao terenom na stadionu mašući navijačima, ali je bio okružen velikom skupinom ljudi i otišao je 20 minuta nakon dolaska. Video izvješća prikazuju navijače kako bacaju poderane stadionske sjedalice i druge predmete na teren i atletsku stazu, a nekoliko ljudi koji su se popeli preko ograde oko igrališta bacalo je razne predmete.

„Samo su vođe i glumci okruživali Messija... Zašto su nas onda zvali? Imamo kartu za 12 tisuća rupija (112 dolara), ali nismo mu mogli ni vidjeti lice“, rekao je jedan navijač na stadionu.

Organizatori Messijeve turneje po Indiji nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.
„Messi je isprva izgledao sretno dok je upoznavao igrače. Malo kasnije, čuo sam ga kako priča svojim prijateljima...“Otkad sam ušao unutra, hodam samo s jedne na drugu stranu. Što se događa?’  - ispričao je bivši indijski reprezentativac Lalkamal Bhowmick.

Messi je, sa suigračima Luisom Suárezom i Rodrigom De Paulom, ostao u svom vozilu pripremajući se napustiti događaj jer je očito bio prisiljeni napustiti stadion. Otišao je tiho, bez obraćanja publici, s očitom nelagodom. Da stvar bude gora, policija je morala koristiti silu kako bi rastjerala razočarane navijače ispred Messijevog hotela nakon incidenta na stadionu. Kolkata je glavni grad indijske savezne države Zapadni Bengal, koja, uz savezne države Kerala i Goa, dugo ima veliku bazu nogometnih navijača u zemlji koja je inače opsjednuta kriketom.

Ključne riječi
neredi Navijači Indija Lionel Messi

Želite prijaviti greške?

