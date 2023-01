Porazio je Francusku pa ponudio ostavku: Tuniski izbornik ipak ostaje u reprezentaciji

Tuniski nogometni savez produljio je ugovor s izbornikom Jalelom Kadrijem na još 12 mjeseci do Afričkog kupa nacija koji se održava sljedeće godine iako na SP u Kataru nije s Tunisom uspio otići dalje od grupne faze. Kadri se sastao s dužnosnicima Saveza tijekom vikenda kako bi procijenili sudjelovanje Tunisa na SP u Katru gdje su odigrali neriješeno s Danskom, i izgubili od Australije prije nego su pobijedili Francusku u zadnjoj utakmici u skupini.

Kadri je ponudio ostavku nakon što nije ostvario cilj, a to je bio prolazak skupine. No Savez je odbio i umjesto toga produljio ugovor s njim i njegovim stožerom na još 12 mjeseci do siječnja sljedeće godine i Afričkog kupa nacija u Obali Bjelokosti.

Foto: Carl Recine/REUTERS FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v France - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 30, 2022 Tunisia coach Jalel Kadri looks dejected after the match as Tunisia are eliminated from the World Cup REUTERS/Carl Recine/File Photo Photo: Carl Recine/REUTERS

On je preuzeo Tunis u veljači prošle godine. Sljedeći zadatak koji ga čeka je u ožujku kada Tunis igra protiv Libije u kvalifikacijama za Kup nacija.

