Mario Kovačević

Trener Dinama uoči Belupa: Napale su nas bolesti, ali vidjet ćete od prve minute što želimo!

UEFA Europa League - GNK Dinamo Zagreb v Real Betis
Foto: Antonio Bronic/REUTERS
Autor
Karlo Ledinski
13.12.2025.
u 11:25

Slaven Belupo i Dinamo sutra od 15 sati u Koprivnici igraju utakmicu 17. kola Supersport HNL-a, a zagrebačkom će klubu to biti prilika za iskupljenje nakon lošije partije protiv Betisa u četvrtak u Europskoj ligi.

Mario Kovačević jako dobro poznaje svoj bivši klub, mogla bi to biti prednost Dinama.
- Znaju se naša očekivanja, s dvije pobjede želimo završiti prvenstvo. No, čeka nas jako  težak posao, jer Slaven Belupo je momčad u najboljoj formi u HNL-u. Zadnja dva mjeseca nisu izgubili, još od od onog poraza protiv nas u Maksimiru. Nije Slaven Belupo samo mali Jagušić, imaju još puno dobrih igrača. Znamo da neće biti lako, ali vjerujem da ćemo u jednoj napadačkoj, dobroj igri doći do pobjede, a navijači da će uživati.

Kakvo je stanje u momčadi nakon teške utakmice protiv Betisa?
- Navikli smo se već da igramo utakmice u razmaku manjem od 72 sata, ritam je težak, ali to je tako. Nažalost, imamo problema i s bolestima. Nakon Lisice, za Betis je zbog bolesti otpao i Stojković, ne možemo duže vrijeme već računati na Valinčića, problem s ozljedom ima i Bakrar. Ali, nećemo tražiti alibi, već otvoreno krenuti po pobjedu.

Možete li vi biti prednost, jer poznajete jako dobro taj Slaven Belupo?
- Znam da se neće samo braniti, pokušat će se nametnuti igrom, što bi nama moglo i odgovarati. Uvažavamo njihovu kvalitetu, ali mi ćemo se od prve minute postaviti tako da pokažemo da nas zanima samo pobjeda.
mario kovačević SuperSport HNL GNK Dinamo

