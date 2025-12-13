Trener Dinama uoči Belupa: Napale su nas bolesti, ali vidjet ćete od prve minute što želimo!

Mario Kovačević jako dobro poznaje svoj bivši klub, mogla bi to biti prednost Dinama.

- Znaju se naša očekivanja, s dvije pobjede želimo završiti prvenstvo. No, čeka nas jako težak posao, jer Slaven Belupo je momčad u najboljoj formi u HNL-u. Zadnja dva mjeseca nisu izgubili, još od od onog poraza protiv nas u Maksimiru. Nije Slaven Belupo samo mali Jagušić, imaju još puno dobrih igrača. Znamo da neće biti lako, ali vjerujem da ćemo u jednoj napadačkoj, dobroj igri doći do pobjede, a navijači da će uživati.

Kakvo je stanje u momčadi nakon teške utakmice protiv Betisa?

- Navikli smo se već da igramo utakmice u razmaku manjem od 72 sata, ritam je težak, ali to je tako. Nažalost, imamo problema i s bolestima. Nakon Lisice, za Betis je zbog bolesti otpao i Stojković, ne možemo duže vrijeme već računati na Valinčića, problem s ozljedom ima i Bakrar. Ali, nećemo tražiti alibi, već otvoreno krenuti po pobjedu.

Možete li vi biti prednost, jer poznajete jako dobro taj Slaven Belupo?

- Znam da se neće samo braniti, pokušat će se nametnuti igrom, što bi nama moglo i odgovarati. Uvažavamo njihovu kvalitetu, ali mi ćemo se od prve minute postaviti tako da pokažemo da nas zanima samo pobjeda.