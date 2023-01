Dalić dao intervju za srpsku televiziju: Uspjeh u Kataru je slađi nego onaj u Rusiji! Volio bih Modrića u stožeru

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić razgovarao je s našim novinarom Tomislavom Dasovićem u velikom intervjuu za Večernji list, a svoja gostovanja nastavlja i drugdje. Tako je dao intervju za srbijanski Pink.rs, u kojem se dotaknuo brojnih tema - od Katara do poznanstva sa Sinišom Mihajlovićem. U nastavku pročitajte o kojim su temama pričali.

Sada kada je prošlo neko vrijeme od završetka Svjetskog prvenstva u Kataru, kakvi su vaši dojmovi i žalite li što niste igrali u finalu?

- Sve sam sretniji i ponosniji na ovo što smo napravili, sretan i ponosan što smo osvojili treće mjesto i mislim da je to veliki uspjeh reprezentacije. Ako pogledamo cijelu situaciju, od prve utakmice smo igrali na rezultat, tako smo se postavili, išli smo utakmicu po utakmicu, na kraju smo možda mogli i više, ali da mi je netko ponudio polu- finale prije prvenstva, prihvatio bih to svim srcem. Možda ostaje taj žal za Argentinom, utakmicom koju smo izgubili od svjetskih prvaka. Prvih 35 minuta bili smo bolja ekipa, igrali smo bolje od njih i taj dosuđeni jedanaesterac potpuno je preokrenuo utakmicu, ali ne smijemo biti nezadovoljni trećim mjestom.

Biti treći na svijetu velika je stvar za hrvatski, ali i za naš nogomet u regiji. Na ovom prvenstvu, kao i u Rusiji, napravili ste odličan rezultat. Možete li usporediti ta dva prvenstva i osjećaj da ste opet napravili nešto veliko?

- Ovo je velika stvar za Hrvatsku, ali i za cijelu regiju da je jedna reprezentacija napravila ovako veliki rezultat i ovo je primjer svima da se može i da mali ljudi mogu biti veliki, da mogu doći do trofeja i da mogu dobiti medalje, putokaz i put do svih. Ako uspoređujemo s Rusijom, imali smo jednu reprezentaciju koja je bila na okupu i igrala zajedno deset godina, ali nije napravila veliki rezultat na velikim natjecanjima i sve je eksplodiralo 2018. godine. Ove godine smo došli sa 18 novih igrača, ali glavnu ulogu su odigrali ovi igrači koji su bili i u Rusiji, ovi stariji i iskusniji i bez njih ovi mlađi ne bi mogli i zato je naš uspjeh još veći. Ovo je reprezentacija koju sam ja sa svojom momčadi sastavljao, s kojom sam radio i koju sam pripremao, a onu iz Rusije formirali su prethodni izbornici i zato je ovaj uspjeh još slađi!

Foto: Annegret Hilse/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Croatia coach Zlatko Dalic celebrates after the penalty shootout as Croatia progress to the semi finals REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Annegret Hilse/REUTERS

Tko vas je ugodno, a tko neugodno iznenadio u Kataru?

- Reprezentacija Maroka bila je ugodno iznenađenje, a na neki način i jesu nešto što smo napravili prije četiri i pol godine u Rusiji. Iznenadili su plasmanom u polufinale iako su bili autsajderi u našoj skupini. Ako gledam tko je neugodno iznenadio, puno je reprezentacija koje su imale velike apetite, velike uloge, počevši od Njemačke, Španjolske, najviše Brazila koji je ispao od nas, Portugala, Nizozemske, reprezentacija koje su dolazile na Svjetsko prvenstvo s velikim ambicijama, ali nije stigao do polufinala.

Puno se priča o Luki Modriću, hoće li nastaviti igrati za reprezentaciju. Biste li voljeli da Luka, kao i Mario Mandžukić, jednog dana budu dio stručnog stožera?

- Luka je važna karika, najvažniji u našoj reprezentaciji, kapetan koji igra možda i najbolji nogomet u karijeri, uživa u nogometu i utakmicama svoje reprezentacije. Ono što želim i što forsiram kao izbornik je da u moj stručni stožer uđu igrači koji su bili u reprezentaciji, pa i Mandžukić i Olić i Ćorluka koji su bili u Rusiji. U svakom slučaju, jednog dana kada Luka završi igračku karijeru bit će ponuđen i ako ja budem izbornik volio bih da Luka na bilo koji način bude uključen u trenerski stožer. Isto tako Rakitić i ostali igrači koji imaju velike zasluge. Učinit ću sve što je u mojoj moći da u krug reprezentacije uđu oni koji se žele baviti trenerskim, ali i menadžerskim poslom. Mislim da je to dobro za naš nogomet, ali i dobra putokaz za sve ostale reprezentacije da uđu oni koji imaju iskustva na europskim i svjetskim prvenstvima i koji su napravili velike karijere.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Third-Place Playoff - Croatia v Morocco - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - December 17, 2022 Croatia's Borna Sosa, Andrej Kramaric, Dejan Lovren, Josip Juranovic and Luka Modric celebrate after the match as they finish in third place REUTERS/Kai Pfaffenbach Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Po čemu ćete pamtiti 2022. godinu, a što želite zaboraviti?

- Sportski mi je 2022. godina bila sjajna ako gledamo Svjetsko prvenstvo, a neću je pamtiti po lijepom jer sam u lipnju ostao bez oca pa mi je i ovo bila tužna godina, ali takav je život, moramo to prihvatiti.

U godini iza nas napustio nas je Siniša Mihajlović. Poznavali ste se, kakav je za vas bio Siniša?

- Sinišu sam upoznao davno, u Vinkovcima kad sam igrao nogomet, igrali smo zajedno na nekim turnirima, bio je sjajan igrač, imao je veliku karijeru, bio je dobar trener, imao je svoj stav. Bio je poseban. Svi ćemo ga pamtiti kao sjajnog igrača i odličnog izvođača slobodnih udaraca. Njegova prerana smrt veliki je udarac za cijelu regiju. Teško je kad mladi odlaze, kad odlaze od nas, žao mi je. Bio sam u kontaktu s njegovom obitelji, ovo je situacija u kojoj moramo shvatiti da je život prekratak i moramo zaboraviti sve netrpeljivosti, probleme, svađe, biti tolerantniji jedni prema drugima. Žao mi je Siniše, vodio je veliku borbu i nije uspio pobijediti, a ja ću ga pamtiti kao velikog igrača, velikog čovjeka i velikog trenera.

Što biste poželjeli sebi, a što našim čitateljima u novoj godini?

- Najvažnije je da je zdravlje u prvom planu i da svi mislimo na zdravlje jer je ono najvažnije. Zato svima vama čitateljima želim prije svega zdravlja i sportskih uspjeha, uspjeha u životu i puno više tolerancije, puno više poštovanja, da se što manje povlače paralele i da se ne vraćamo na prošlost! Želim vam uspešnu novu godinu i sretan Božić u Srbiji! - zaključio je Dalić.

>> Dalić: Meni godi ova pažnja ljudi, ali ja ću ostati isti kakav sam bio i prije 5 godina