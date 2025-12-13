Naši Portali
Teško do karata

Ogroman interes za ulaznice za SP, ali nećete vjerovati koje su utakmice najtraženije!
Autor
Karlo Ledinski
13.12.2025.
u 12:22

Utakmice Hrvatske nisu među 10 najtraženijih, ali za svaku našu utakmicu u skupini, protiv Engleske, Paname i Gane, vlada velik interes, daleko veći od kapaciteta stadiona na kojima ćemo igrati.

Svjetska nogometna federacija (Fifa) objavila je da je u prvih 24 sata od otvaranja treće faze prodaje ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku primila čak pet milijuna zahtjeva za ulaznice iz više od 200 zemalja.

Ljubitelji nogometa iz više od 200 zemalja  su na web stranici fifa.com/tickets,podnijeli pet milijuna zahtjeva za ulaznice za prvo Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija, koje će se održati između 11. lipnja i 19. srpnja 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Najveći interes pokazan je za utakmicu grupne faze Kolumbija - Portugal, koja će se igrati u Miamiju 27. lipnja, zatim za susret Brazil - Maroko 13. lipnja u New Yorku, Meksiko - Južna Koreja u Guadalajari 18. lipnja, Ekvador - Njemačka u New Yorku 25. lipnja i Škotska - Brazil u Miamiju 24. lipnja. 

Po broju prijava najviše je zainteresiranih za kupnju ulaznica iz zemalja domaćina, kao i iz Kolumbije, Engleske, Ekvadora, Brazila, Argentine, Škotske, Njemačke, Australije, Francuske i Paname.

Utakmice Hrvatske nisu među 10 najtraženijih, ali za svaku našu utakmicu u skupini, protiv Engleske, Paname i Gane, vlada velik interes, daleko veći od kapaciteta stadiona na kojima ćemo igrati. 

Ova treća faza prodaje karata  traje do 17 sati 13. siječnja po srednjoeuropskom vremenu. Vrijeme u kojem navijači podnose svoje prijave nije važno, jer će svi biti uključeni u izvlačenje.
Ključne riječi
SAD Navijači Hrvatska SP 2026.

