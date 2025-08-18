Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
'KOGA SE BOJITE?'

Navijači Hajduka ustali protiv Torcide i prozvali klub: 'Sramote nas klošari i narkomani, zabranite ih!'

Split: Navijači na utakmici Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
18.08.2025.
u 19:40

"Do kad će sav normalan Hajdučki puk tolerirati klošare i huligane sa sjevera koji su postali veći od kluba i koji i upravljaju klubom preko sekte zvane NH", pita jedan od navijača u komentarima

Napad na Anthonyja Kalika u jednom splitskom kafiću izazvao je snažne reakcije javnosti. Nakon službenog priopćenja kluba i Hrvatske udruge nogometni sindikat, Hajduk se oglasio i na društvenim mrežama. Uz Kalikovu fotografiju objavljena su samo dva emotikona srca u klupskim bojama. Objava je odmah izazvala mnoštvo komentara navijača. Mnogi su stali u obranu Kalika, ali istodobno kritizirali način na koji je klub reagirao.

"I to je to?!", "Ni milijun srca ništa ne vrijedi ako klošaru ne zabranite ulaz na stadion", "Ako netko to nije zaslužio to je on, možda nema kvalitetu, ali ljubav prema klubu i dresu mu nitko ne može osporiti", "Sve ispod doživotne zabrane ulaska na Poljud je ispod časti", "Skupite muda i izađite s pravim i kvalitetnim priopćenjem, a ne ovim mazanjem očiju", samo su neki od komentara.

FOTO Navijači Hajduka bakljama gađali igrače! Prizori s Poljuda zgrozili Hrvatsku
Split: Navijači na utakmici Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
1/8

Navijači poručuju i: "Ima snimka može se doći do imena i prezimena i klub neka mu uzme pretplatu i kazni ga doživotno da ne može na stadion, počnite kao klub raditi kako spada i po kodeksu nije dosta samo priopćenje", "Do kad će sav normalan Hajdučki puk tolerirati klošare i huligane sa sjevera koji su postali veći od kluba i koji i upravljaju klubom preko sekte zvane NH?", "Zabranite klošarima doživotno na stadion! Podrška Kaliku".

Bilo je i onih koji su istaknuli Kalikov doprinos na terenu: "Izgara na terenu, primjer ostalim igračima da su svi poput njega gdje bi nam bio kraj", "E da svi igraju borbeno kao on, ne bi strepili od tu nekih Kazahstanaca, Albanaca, Azerbajdžanaca".

Neki su pak podsjetili na štetu koju incidenti nanose klubu: "Par narkića sramoti sve nas koji navijamo za Hajduk", "Pljuvanje igrača Hajduka (kako god se zvao) je veća sramota od svih poraza i ispadanja. Sramota. Kaliku velika podrška", "Osudite huliganstvo već jednom! Šturo priopćenje nije dovoljno! Zašto i koga se bojite, zar će klub imena Hajduk Split dozvoliti da ga maltretira šačica huligana?"

Oštre kritike nastavile su se nizati: "Sramotno priopćenje", "Zar vam djeca od 15 godina vode marketing? Što ćemo staviti 'dva srćeka' i sad ste vi osudili huliganski napad!? Ajde skupite malo mu*a i osudite onog koga treba", "Uh, al ste mu dali podršku, svaka čast, nemojte tako snažno i jako! U svijetu konformizma najlakše je ići uz struju i biti oportunist."

Dalić je vatrenog obožavao, a sada je prekrižen. Izbornik je ovime svima poslao jasnu poruku
Ključne riječi
Anthony Kalik Navijači Torcida Hajduk HNL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još