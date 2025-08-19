Naši Portali
POSTAO JE STROJ ZA GOLOVE

Novi heroj plavih već je dvaput pustio krv za Dinamo, a detalj iz djetinjstva otkriva sve o njemu

Autor
Robert Junaci
19.08.2025.
u 07:00

- Odlično mu je krenulo i u Dinamu samo neka tako nastavi. Baš sam pričao s njegovim tatom pa se i on zezao oko te razbijene arkade, nek' mu svaki put razbiju arkadu kad postigne pogodak, mogu i onu dugu - pričao nam je Ivan Karaula, jedan od prvih njegovih trenera

Dugo je Dinamo lomio koplja s Augsburgom oko Diona Drene Belje, silno su plavi želji tog 23-godišnjeg napadača, no u startu je njemački klub tražio previše novca. Jer, Beljo je imao izlaznu klauzulu od osam milijuna eura, a njemački klub nije ga želio pustiti za puno manje. No, Beljo je inzistirao na dolasku u Dinamo, imao je i puno drugih ponuda iz jačih klubova od Dinama i financijski bi mu bilo isplativije, ali je želio u Maksimir. I na kraju su se ipak uspjeli dogovoriti njemački i hrvatski klub, Beljo je stigao uz odštetu od četiri milijuna eura koju će plavi plaćati tijekom četiri godine, a Nijemci imaju pravo i na određene bonuse. No, kako sada stvari stoje Dinamo je dobro investirao, Beljo je nakon tri odigrana kola u HNL-u prvi strijelac lige s tri postignuta pogotka. Dečko koji je 2002. godine rođen u Zagrebu, nogometne korake napravio je u Cibaliji, u svojim Vinkovcima. Tamo mu je jedan od trenera bio Ivan Karaula.

