Dugo je Dinamo lomio koplja s Augsburgom oko Diona Drene Belje, silno su plavi želji tog 23-godišnjeg napadača, no u startu je njemački klub tražio previše novca. Jer, Beljo je imao izlaznu klauzulu od osam milijuna eura, a njemački klub nije ga želio pustiti za puno manje. No, Beljo je inzistirao na dolasku u Dinamo, imao je i puno drugih ponuda iz jačih klubova od Dinama i financijski bi mu bilo isplativije, ali je želio u Maksimir. I na kraju su se ipak uspjeli dogovoriti njemački i hrvatski klub, Beljo je stigao uz odštetu od četiri milijuna eura koju će plavi plaćati tijekom četiri godine, a Nijemci imaju pravo i na određene bonuse. No, kako sada stvari stoje Dinamo je dobro investirao, Beljo je nakon tri odigrana kola u HNL-u prvi strijelac lige s tri postignuta pogotka. Dečko koji je 2002. godine rođen u Zagrebu, nogometne korake napravio je u Cibaliji, u svojim Vinkovcima. Tamo mu je jedan od trenera bio Ivan Karaula.
Novi heroj plavih već je dvaput pustio krv za Dinamo, a detalj iz djetinjstva otkriva sve o njemu
- Odlično mu je krenulo i u Dinamu samo neka tako nastavi. Baš sam pričao s njegovim tatom pa se i on zezao oko te razbijene arkade, nek' mu svaki put razbiju arkadu kad postigne pogodak, mogu i onu dugu - pričao nam je Ivan Karaula, jedan od prvih njegovih trenera
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.