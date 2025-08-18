Naši Portali
NEMILE SCENE

Skandal potresa Split, hajdukovac napadnut u kafiću! Oglasio se sindikat

VL
Autor
vecernji.hr
18.08.2025.
u 18:38

jutros je u jednom splitskom kafiću došlo do incidenta kada je huligan verbalno napao Kalika, a zatim ga i pljunuo

Hrvatska udruga nogometni sindikat (HUNS) objavila je priopćenje nakon incidenta u kojem je napadnut veznjak Hajduka Anthony Kalik. "Iznimno nas žalosti i duboko smo pogođeni današnjim napadom na igrača HNK Hajduk Split, Anthonya Kalika. Ovim putem najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja, bilo verbalnog ili fizičkog", poručili su iz HUNS-a i naglasili:

"HNK Hajduk Split je klub bogate tradicije i povijesti, i njegovi igrači zaslužuju osjećaj sigurnosti u gradu čije boje časno brane. Igrače treba bodriti i podržavati, i u trenucima kada rezultati nisu onakvi kakve svi priželjkujemo. Nasilje nikada ne može biti odgovor!" Podsjetimo, jutros je u jednom splitskom kafiću došlo do incidenta kada je muška osoba verbalno napala Kalika, a zatim i pljunula na njega. Ubrzo je stigla i reakcija samog Hajduka.

FOTO Navijači Hajduka bakljama gađali igrače! Prizori s Poljuda zgrozili Hrvatsku
Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira
1/8

"Svjesni smo da je posljednji rezultatski neuspjeh u Europi izazvao negativne reakcije koje potpuno razumijemo i prihvaćamo, ali isto tako osuđujemo bilo kakve oblike ponašanja koji nisu u sportskom i hajdučkom duhu te koji mogu ugroziti sigurnost igrača i navijača na stadionu, ali i izvan njega", stoji u priopćenju kluba.

"Jasno i nedvosmisleno pozivamo na razum, odnosno na suzdržanost od bilo kakvih oblika ponašanja koji mogu nanijeti još veću i nepopravljivu reputacijsku štetu našem Klubu. Nadamo se da podrška naših navijača neće izostati u budućnosti, a mi ćemo kao Klub raditi na tome da opravdamo njihovo povjerenje, kroz zalaganje, trud i predanost dresu Hajduka."

Dalić je vatrenog obožavao, a sada je prekrižen. Izbornik je ovime svima poslao jasnu poruku
Anthony Kalik Nogometni sindikat HNL Hajduk

