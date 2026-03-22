Na Oreščaninovom popisu dva igrača Bayerna, jedan iz Barcelone...

Izbornik mlade hrvatske U-19 reprezentacije Siniša Oreščanin objavio je popise igrača za predstojeće akcije; elitno kolo kvalifikacija za Europsko prvenstvo ove godine u Walesu, te za prvo kolo kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine u Češkoj.

Popis igrača za elitno kolo kvalifikacija za Euro 2026.: Antonio Rajić (Kustošija), Maroje Kostopeč (Lokomotiva), Noa Mikić (Dinamo), Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Marko Zebić (Dinamo), Ljubo Puljić (Bayern), Roko Gabrić (Hajduk), Kristian Mandić (Nürnberg), Anđelo Šutalo (Dinamo), Matija Subotić (Lokomotiva), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Marko Zrilić (Heidenheim), Patrice Čović (Werder), Tomas Baković (Dinamo), Lovro Chelfi (Barcelona), Karlo Mijo Šimić (Wolfsburg), Ivan Barić (Osijek), Dominik Šimić (Rudar Velenje), Luka Vrzić (Gorica), Bruno Durdov (Hajduk).

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

FOTO Ovaj bivši vatreni nekada je žario i palio nogometnim travnjacima, a danas ga ne biste prepoznali

Matej Grahovac (Osijek), Vito Kovač (Rijeka), Karlo Pajsar (Parma), Raul Kumar (Istra 1961), Leon Jakirović (Inter), Lukas Murica (Rijeka), Nikola Radnić (Dinamo), Roko Mijatović (Bayern), David Kalem (Osijek), Roko Vojvodić (Hajduk), Krešimir Radoš (Dinamo), Duje Slišković (Union Berlin), Davor Bistre (Hajduk), Jona Ježić (Osijek), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Gabriel Šivalec (Slaven Belupo), Andrija Burcar (Parma), Patrik Horvat (Dinamo), Tino Kusanović (Nürnberg), Ivan Križić (Hertha).U elitnom kolu kvalifikacija za Euro 2026 Hrvatska će biti domaćin, a izabranici Siniše Oreščanina odmjerit će snage sa Švicarskom (25. ožujka, 12 sati), Norveškom (28. ožujka, 12 sati) i Francuskom (31. ožujka, 12 sati).

U prvom kolu kvalifikacija za Euro 2027. Hrvatska će biti domaćin mini-turnira u Križevcima, a momčad koju će kao trener voditi Zoran Vulić odmjerit će snage sa Španjolskom (25. ožujka, 15:30 sati), Bugarskom (28. ožujka, 15:30 sati) i Engleskom (31. ožujka, 14:45 sati).