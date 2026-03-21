Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MLADA NAGA

Sjajne vijesti za Dinamovog Španjolca: Po prvi puta je pozvan u reprezentaciju

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
21.03.2026.
u 21:50

Dominguez je u Dinamo stigao prošlog lipnja za 1.2 milijuna eura i odmah se etablirao kao standardni prvotimac te tvori vrlo dobar stoperski par sa Škotom Scottom McKennom

20-godišnji stoper zagrebačkog Dinama Sergi Dominguez po prvi je puta pozvan u španjolsku reprezentaciju do 21 godine. Isprva se nije našao na popisu izbornika Davida Gorda, no kako se ozlijedo Jacobo Ramon iz Coma, Dominguez je upao kao zamjena za 21-godišnjeg braniča Coma i imat će priliku debitirati za mladu reprezentaciju.

'Furiju' u ovoj reprezentativnoj pauzi očekuju dvije kvaliifkacijske utakmice za predstojeći Euro. Prvo će 27. ožujka gostovati u Larnaci kod Cipra, a četiri dana kasnije će u sportskom kompleksu Alcala de Henares dočekati vršnjake iz Kosova. U dosadašnjih pet kola, Španjolci imaju pet pobjeda uz gol-razliku 17:2.

Dominguez je u Dinamo stigao prošlog lipnja za 1.2 milijuna eura i odmah se etablirao kao standardni prvotimac te tvori vrlo dobar stoperski par sa Škotom Scottom McKennom. Dosad je za plave odigrao 33 utakmice te zabio dva pogotka i dodao isto toliko asistencija.

Produkt je Barcelonine akademije La Masije te je u Dinamo stigao iz druge momčadi katalonskog velikana. Po Transfermarktu vrijedi dva i pol milijuna eura, ali njegove su igre privukle interes brojnih klubova te se već pisalo kako je Dinamo odbijao ponude i od devet milijuna eura za njegove usluge.
Ključne riječi
U-21 reprezentacija Španjolska reprezentacija Dinamo Sergi Dominguez

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!