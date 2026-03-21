Sjajne vijesti za Dinamovog Španjolca: Po prvi puta je pozvan u reprezentaciju

20-godišnji stoper zagrebačkog Dinama Sergi Dominguez po prvi je puta pozvan u španjolsku reprezentaciju do 21 godine. Isprva se nije našao na popisu izbornika Davida Gorda, no kako se ozlijedo Jacobo Ramon iz Coma, Dominguez je upao kao zamjena za 21-godišnjeg braniča Coma i imat će priliku debitirati za mladu reprezentaciju.

'Furiju' u ovoj reprezentativnoj pauzi očekuju dvije kvaliifkacijske utakmice za predstojeći Euro. Prvo će 27. ožujka gostovati u Larnaci kod Cipra, a četiri dana kasnije će u sportskom kompleksu Alcala de Henares dočekati vršnjake iz Kosova. U dosadašnjih pet kola, Španjolci imaju pet pobjeda uz gol-razliku 17:2.

Dominguez je u Dinamo stigao prošlog lipnja za 1.2 milijuna eura i odmah se etablirao kao standardni prvotimac te tvori vrlo dobar stoperski par sa Škotom Scottom McKennom. Dosad je za plave odigrao 33 utakmice te zabio dva pogotka i dodao isto toliko asistencija.

Produkt je Barcelonine akademije La Masije te je u Dinamo stigao iz druge momčadi katalonskog velikana. Po Transfermarktu vrijedi dva i pol milijuna eura, ali njegove su igre privukle interes brojnih klubova te se već pisalo kako je Dinamo odbijao ponude i od devet milijuna eura za njegove usluge.