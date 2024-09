Mladostaši potopili Apollon, najvećeg konkurenta na turniru i osigurali prolaz u Eurokup

JOSIP VRLIĆ

Hrvatska ponovno ima tri jaka kluba! Naši vaterpolisti idu po nove trofeje

– Bilo je stvaranja takvih ekipa, ali nikad nije bilo u Hrvatskoj. Novi Beograd je to učinio prije nekoliko godina pa Radnički iz Kragujevca prije desetak godina. To je ono što nam je falilo, da nakon dužeg niza godina opet imam tri vrhunska kluba, imat ćemo vrlo konkurentne Jug, Jadran i Mladost. Svaki od njih će žudjeti za najboljim rezultatom, a ja mislim da ćemo to biti mi.