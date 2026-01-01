Naši Portali
ZABRINUO JE FANOVE

Legenda je novogodišnju noć provela u bolnici. Stigla objava koju su svi čekali

Screenshot Instagram
Autor
Patrik Mršnik
01.01.2026.
u 14:52

Brazilska nogometna legenda Roberto Carlos objavio je nove informacije o svom zdravstvenom stanju nakon što je podvrgnut planiranom medicinskom zahvatu. Bivši bek, poznat po svom razornom udarcu, demantirao je glasine o srčanom udaru i poručio obožavateljima da se dobro oporavlja

Velika brazilska nogometna zvijezda Roberto Carlos (52) objavio je kako se "dobro oporavlja" u bolnici nakon što je podvrgnut planiranom medicinskom zahvatu. Bivši lijevi bek, u novoj objavi na svom Instagram profilu, izričito je naveo kako nije pretrpio srčani udar, čime je stao na kraj nagađanjima koja su se pojavila u javnosti. Svojom porukom želio je umiriti zabrinute navijače i pružiti točne informacije o svom stanju.

"Želio bih razjasniti nedavne informacije koje kruže", napisao je 52-godišnjak u svojoj objavi. "Nedavno sam podvrgnut preventivnom medicinskom zahvatu, koji je bio unaprijed isplaniran s mojim liječničkim timom. Postupak je bio uspješan i dobro sam. Nisam doživio srčani udar", pojasnio je Carlos.

U nastavku poruke, legendarni Brazilac izrazio je optimizam oko svog povratka svakodnevnim obvezama. "Dobro se oporavljam i radujem se povratku u punu formu te skorom nastavku svojih profesionalnih i osobnih obveza. Iskreno zahvaljujem svima na porukama podrške, brige i pažnje. Želio bih sve uvjeriti da nema razloga za zabrinutost", dodao je, iskazujući zahvalnost za podršku koju je primio.

Na kraju svoje objave, Roberto Carlos uputio je i posebnu zahvalu medicinskom osoblju koje je brinulo o njemu tijekom zahvata i oporavka. "Moja iskrena zahvala ide cijelom medicinskom timu koji se brinuo o meni", zaključio je. Roberto Carlos je za reprezentaciju Brazila u 14-godišnjoj međunarodnoj karijeri upisao 125 nastupa, a vrhunac je doživio osvajanjem Svjetskog prvenstva 2002. godine. Svoju posljednju klupsku utakmicu odigrao je 2016. godine, u dobi od 41 godine.
legenda bolnica Roberto Carlos

