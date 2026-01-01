Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Proglašeno izvanredno stanje: Nekoliko desetaka poginulih i stotinjak ranjenih u poznatom skijalištu
Uoči požara na skijalištu prošla je pored bara: 'Ovdje je kaos, pripremamo se za najgore'
Svjedokinje požara: Konobari su nosili svijeće blizu stropa, sve je brzo planulo
Poslušaj
Prijavi grešku
NASTAVLJA SE CRNI NIZ

Još jedna smrt na cestama: U sudaru tri vozila jedna osoba poginula, druga hitno prevezena u bolnicu

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji list
01.01.2026.
u 12:52

Na mjestu događaja će se obaviti očevid kojim će rukovoditi zamjenica općinskog državnog odvjetništva

Danas oko 11,20 sati kod Gizdavca na DC 56, dogodila se prometna nesreća. Sudarila su se tri vozila. Jedna osoba je smrtno stradala, dok se jedna osoba prevozi na pružanje liječničke pomoći u KBC Split. Na mjestu događaja će se obaviti očevid kojim će rukovoditi zamjenica općinskog državnog odvjetništva, izvijestili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske. 

Ključne riječi
PU splitsko - dalmatinska poginuli prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!