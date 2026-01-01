Još jedna smrt na cestama: U sudaru tri vozila jedna osoba poginula, druga hitno prevezena u bolnicu

Danas oko 11,20 sati kod Gizdavca na DC 56, dogodila se prometna nesreća. Sudarila su se tri vozila. Jedna osoba je smrtno stradala, dok se jedna osoba prevozi na pružanje liječničke pomoći u KBC Split. Na mjestu događaja će se obaviti očevid kojim će rukovoditi zamjenica općinskog državnog odvjetništva, izvijestili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.
