Vidovnjakinja otkrila 3 proročanstva koja će uzdrmati svijet: 'Bit će to kao vožnja na vlaku smrti'

Vidovnjaci i proročice kroz povijest su često upozoravali na nadolazeće izazove i opasnosti, predviđajući događaje koji mogu izazvati zabrinutost ili strah. Njihova predviđanja ponekad su zabrinjavajuća jer naglašavaju moguće krizne situacije, nesreće ili promjene koje bi mogle utjecati na svakodnevni život. Iako se mišljenja o točnosti tih proročanstava razlikuju, fascinacija ljudima s takvim uvidima ostaje snažna jer oni nude pogled u budućnost koji je istovremeno misteriozan i uznemirujući.

Nagrađivana vidovnjakinja podijelila je svoja tri zastrašujuća predviđanja za 2026. godinu. Jill M. Jackson tvrdi da je psihički medij, osoba za koju se kaže da djeluje kao "posrednik" u primanju poruka iz duhovnog svijeta. Dobitnica je titule "Psihički medij godine" za 2015. i 2016. godinu te ima tisuće zadovoljnih klijenata, piše na njezinoj internetskoj stranici. Nedavno je gostovala u JeffMara Podcastu gdje je otvoreno govorila o izlasku iz psihičkog ormara krajem 20-ih i početkom 30-ih godina da bi djelovala kao "ambasador" između svjetova.

"Kada upoznate nekoga i kažete mu da ste psihički medij, tada dobijete jednu od dvije reakcije. Ili su uzbuđeni i žele znati što vidite za njih ili postanu jako nervozni jer misle da ćete moći otkriti njihove najdublje i najmračnije tajne, pa se povuku od vas", ispričala je. Jackson je rekla da u bliskoj budućnosti vidi puno promjena koje dolaze i da je važno da budemo spremni. Ovo su njezina tri zloslutna predviđanja za godinu koja dolazi, piše LADbible.

Ekonomska nestabilnost i gubitak radnih mjesta: "Vidim dosta polariteta. Vidim kontinuiranu ekonomsku nestabilnost, puno uspona i padova. Bit će to osjećaj poput vožnje na vlaku smrti", rekla je Jackson. Smatra da će mnogo ljudi sljedeće godine izgubiti posao i napraviti "potpuni preokret" tako što će napustiti ulogu u kojoj su bili godinama. Vidovnjakinja je rekla da će mnogi početi ispočetka da bi isprobali nešto novo.

Prirodne katastrofe: Jedina stvar gora od gubitka posla je gubitak doma zbog prirodne katastrofe. "Vidjela sam potres u Japanu koji se dogodio sedamdesetih godina. Vidim da će Japanu doći još takvih događaja. Vidim još potresa na Zapadnoj obali", izjavila je Jackson. Predviđajući događaje povezane s vodom i poplavama, Jackson je rekla da će pogođena područja biti Karibi, ali i Japan, Indonezija, Indijski ocean i Tihi ocean.

Ratovi i globalni sukobi: Psihički medij osjeća da će Venezuela biti najviše pogođena, što se poklapa s izjavom američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je rekao da je SAD izveo udar na pristanišnu zonu. "Došlo je do velike eksplozije u pristanišnoj zoni gdje se ukrcavaju brodovi s drogom. Pogodili smo sve brodove, a sada smo pogodili i područje implementacije. To je mjesto gdje se implementira, i toga više nema", izjavio je Trump.

Jackson je rekla da osjeća da situacija eskalira. "Ne mislim da će dugo trajati. Čini se da će to splasnuti sredinom 2026. ili tako nekako", dodala je. Što se tiče trenutačnih sukoba u svijetu, Jackson vjeruje da će se ti ratovi nastaviti još nekoliko godina.