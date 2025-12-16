Hrvatskoj legendi život se potpuno promijenio zbog kćerine dijagnoze: 'Nisam znao gdje se nalazim'

Proslavljeni bivši hrvatski vaterpolist Dubravko Šimenc nastupao je za reprezentaciju Jugoslavije i odradio 200 utakmica te, naravno, za reprezentaciju Hrvatske, za koju je skupio 150 utakmica. Igrao je u Hrvatskoj, Italiji, SAD-u, ali i na Malti te imao bogatu karijeru. Osvajač je zlatne medalje na Olimpijskim igrama 1988. godine i srebrne medalje na Olimpijskim igrama 1996. godine. Isto tako, osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu 1986. u Madridu i u Perthu 1991. godine.

Hrvatsku javnost iznenadila je vijest da su Dubravko i supruga nakon gotovo dvadeset godina od rođenja kćeri Karle dobili sina Tomu. Šimenc je za portal Zagreb.info otkrio zašto su se odlučili za treće dijete. Legenda zagrebačke Mladosti u to vrijeme imala je gotovo 46 godina, a njegova supruga 41.

– Poznato je zašto smo se odučili na treće dijete. Naša je druga curica dijete s poteškoćama, tako da je to bila zajednička odluka. Nije bila laka, ali naša je želja bila da jednog dana o Karli preuzmu brigu Nika i Toma, to nam je nekako životna misija. Sve je prolazno pa tako i to, ali kad počnem razmišljati o brojevima, onda stanem. Biti roditelj ogromna je obaveza, velika odgovornost, ali i najveća sreća koju ti život daje – rekao je jednom prilikom popularni Dudo.

– Karla je naša najveća preokupacija koja živi s nama i uvijek će biti s nama. Ona je naš Križ! Teško mi je govoriti o Karli, jer znam da jako puno roditelja ima iste ili slične probleme i da svatko na svoj način proživljava život. Karla je djevojka koja ti stalno govori da te voli, a samo mi znamo zašto. Ona je naš anđeo, naš centar svemira. Ona je najveći razlog da nikada ne odbijam nijednu humanitarnu akciju, a ima ih jako puno. Želim pomoći svakome. Koji put je to teško, a svima njima treba tako malo – izjavio je za portal Katehetski.

– U posljednjih nekoliko mjeseci imao sam malih zdravstvenih problema tako da pratim savjete jedne prekrasne doktorice, Davorke Herman, u vezi s prehranom i svime. Pojavio mi se neki dijabetes, mali, početak, 'ajmo reći, tako da sam to stvarno ozbiljno shvatio i, naravno, što je moguće više se krećem. Otkrio sam na sistematskom pregledu, a doktorica Herman je rekla: "Sad je ozbiljno, sad se moramo ozbiljno pozabaviti time", tako da sam to ozbiljno i shvatio – rekao je jednom prilikom Dudo i priznao da mu je sistematski pregled spasio život.