Ante Rebić bez zadrške o Hajduku: Emocija nije bilo puno, a mlađi suigrači baš i ne traže savjete

Iako ne istupa često u medijima, kada Ante Rebić (32) progovori, njegove riječi imaju težinu. U dresu Hajduka ove je sezone u svim natjecanjima odigrao sedamnaest utakmica, postigavši tri gola uz isto toliko asistencija, no njegov doprinos momčadi nadilazi puku statistiku. Donio je iskustvo igranja na najvišoj razini i pobjednički mentalitet, a u razgovoru za Hajduk Digital TV otvoreno je progovorio o dosadašnjem dijelu sezone. Naglasio je kako je zadovoljan prijemom u klubu i da je prilagodba bila laka jer se vratio kući, iako nikada prije nije igrao za splitski klub. Svoje osobne ciljeve stavio je u službu kolektiva, istaknuvši kako mu je najvažnije biti potpuno spreman i na raspolaganju treneru kako bi svojim primjerom vodio Hajduk prema naprijed.

Kada je u pitanju ocjena prve polusezone, Rebić je bio iskren i samokritičan. Priznaje da je moglo i bolje, unatoč tome što je Hajduk na samo bod zaostatka za vodećim Dinamom. "Od sedamnaest utakmica kiksali smo u njih sedam, to je praktički svaka druga. Jasno je da to mora bolje", upozorio je iskusni napadač. Na pitanje o posebnim emotivnim trenucima, odgovorio je u svom stilu, rekavši kako ih "nije bilo baš puno, ali bit će". Ipak, priznao je da će mu u sjećanju ostati jedan detalj, pokušaj loba za treći pogodak, što sugerira da i kod njega tinja žal za propuštenim prilikama.

Posebno je zanimljiv bio njegov osvrt na dinamiku unutar svlačionice, koja je spoj mladosti i prekaljenih veterana. Otkrio je kako mlađi igrači ne traže izravno savjete, ali primjećuje da pozorno prate njegov način rada i da su svjesni kako se jedino trudom dolazi do rezultata. "Vidim kod njih određene pomake od kad sam došao. Svlačionica je raznolika, ima nas iskusnijih, ima dosta mladih, a i karakterno smo dosta različiti. Ali nadopunjujemo se dobro i sve to funkcionira", kazao je Rebić, dajući rijedak uvid u odnose unutar momčadi.

U razgovoru se dotaknuo i svoje bogate karijere, izdvojivši period proveden u Milanu kao najljepši s nogometne strane. "Igrao sam s najvećima, natjecao se s najboljima. Sam sebi sam dokazao da se mogu nositi na tom nivou", prisjetio se Rebić. Za kraj je definirao jasne ciljeve za nastavak sezone. Prvi i glavni je ostati zdrav i izbjeći ozljede koje su ga mučile na početku. Onaj drugi, kolektivni, cilj je jasan svima u klubu i oko njega: "Što duže izdržati utrku s Dinamom i na kraju pokušati osvojiti prvenstvo što svi očekuju."