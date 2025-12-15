Naši Portali
OTIŠAO NAKON 6 MJESECI

Hrvat koji je odabrao Srbiju opet iznenadio sve. Stiže u Zagreb s velikim planom

screenshot X
Autor
Patrik Mršnik
15.12.2025.
u 16:00

Riječki vaterpolist i povremeni srpski reprezentativac Marko Radulović napušta Primorje EB zbog teške financijske situacije i seli u redove zagrebačke Mladosti. Ovaj transfer označava njegov sedmi klub u posljednjih šest godina i novi početak u karijeri ispunjenoj kontroverzama i velikim očekivanjima

Vaterpolska scena u Hrvatskoj zatresla se novim velikim transferom – Riječanin Marko Radulović (24), povremeni reprezentativac Srbije, novi je igrač zagrebačke Mladosti. Ovaj potez posebno je iznenađujući jer dolazi samo šest mjeseci nakon što se Radulović vratio u svoj matični klub, Primorje EB, najavljujući pomoć u povratku kluba na staze stare slave. Umjesto iskoraka u Rijeci, Radulović će karijeru nastaviti na Savi, a razlog njegova odlaska nije sportske prirode, već leži u alarmantnoj situaciji koja je pogodila riječkog prvoligaša.

Kako doznajemo, razlog naglog rastanka s Kantridom su ozbiljni financijski problemi koji su pritisnuli Primorje EB. Klub jednostavno više nema novca za plaćanje igrača, pogotovo onih najboljih poput Radulovića, koji je u prvom dijelu sezone bio najbolji strijelac momčadi sa 17 golova u samo četiri prvenstvene utakmice. On je, inače, već četvrti igrač koji je u posljednjih pola godine Rijeku zamijenio Zagrebom, slijedeći put vratara Maura Ivana Čubranića, centra Viktora Tončinića i braniča Karla Babića. Zanimljivo je da je sve transfere orkestrirao direktor Mladosti Petar Muslim, koji je i sam početkom godine stigao iz Primorja, čije je boje nekoć iznimno uspješno branio i kao igrač.

Radulovićeva karijera pravi je vaterpolski vrtuljak. Otkako je 2019. kao 17-godišnjak napustio Rijeku, promijenio je čak šest klubova u isto toliko godina. Njegove postaje bile su Vojvodina, Šabac, Radnički Kragujevac, Novi Beograd te talijanski Posillipo, prije kratkotrajnog povratka kući. Unatoč čestim promjenama, ostvario je zapažene uspjehe, osvojivši s Radničkim i Novim Beogradom naslove prvaka Srbije, nacionalne kupove te trofeje u snažnoj Regionalnoj ligi. Njegova svestranost, budući da podjednako dobro igra na lijevoj i desnoj strani, uz opasan šut i odlične plivačke sposobnosti, čini ga vrijednim pojačanjem za svaku momčad.

Njegov sportski put obilježila je i kontroverzna odluka da nakon igranja za mlađe uzraste Hrvatske, 2020. godine preuzme sportsko državljanstvo Srbije. Dok su se u medijima pojavljivale priče da za njega u Hrvatskoj nije bilo mjesta, tadašnji izbornik mlađih selekcija Joško Kreković demantirao je te navode, tvrdeći da je Raduloviću uredno poslan poziv, no da je njegova majka potom obavijestila savez o odluci da će nastupati za Srbiju.

Karijera u srpskoj reprezentaciji za Radulovića je bila mješavina sjajnih trenutaka i bolnih razočaranja. Vrhunac je doživio 2021. kada je proglašen najkorisnijim igračem Svjetskog prvenstva do 20 godina, na kojem je Srbija osvojila zlato. Međutim, u seniorskoj konkurenciji put je bio trnovitiji. Na Europskom prvenstvu 2024. u Zagrebu, u ključnom trenutku četvrtfinala protiv Mađarske, ispala mu je lopta iz ruke prilikom izvođenja peterca, što se pokazalo kao prekretnica. Nakon toga, izbornik ga je izostavio s popisa za Svjetsko prvenstvo u Dohi, a u posljednji je trenutak otpao i s popisa za Olimpijske igre u Parizu, gdje je Srbija osvojila zlato pobjedom nad Hrvatskom. Sada ga nema ni na širem popisu za nadolazeće Europsko prvenstvo. Prelazak u Mladost stoga je za njega prilika za novi početak i pokušaj da se stabilnom klupskom formom vrati u reprezentativni kadar, što mu je i dalje jedan od glavnih ciljeva.
Ključne riječi
Hrvatska Srbija HAVK Mladost Vaterpolo Marko Radulović

