Ida Prester iznenadila priznanjem: Skoro smo se rastali, naš brak nije savršen

Naša poznata glazbenica i voditeljica Ida Prester iznenadila je pratitelje na Instagramu objavom u kojoj je bez zadrške progovorila o bračnim krizama. Uz glamurozne fotografije sa suprugom Ivanom Peševskim, otkrila je kako je 2025. godina bila puna izazova za njihov odnos. Na svom Instagram profilu objavila je seriju fotografija sa suprugom Ivanom Peševskim na kojima par pozira u prepoznatljivom, otkačenom modnom izdanju pokraj božićnog drvca. "Godina u kojoj smo se najviše puta skoro rastali, pa opet zakrpali. To ne vidite na Instagramu, al valjda znate. Nema puno savršenih brakova, naš svakako nije jedan od tih", započela je Ida svoju neočekivano iskrenu ispovijest.

Priznanjem da se trude, vole i pokušavaju ne dopustiti da ih stres "pojede", glazbenica je dala rijedak uvid u stvaran život koji se krije iza uređenih fotografija. "Tako to valjda ide u stvarnom životu, padaš, pa ustaješ, ne odustaješ. A ostalo je sve - just an illusion", zaključila je, poželjevši svima sve najbolje u 2026. godini. Njezina hrabrost i ranjivost naišle su na veliko odobravanje pratitelja, koji su u komentarima pohvalili njezinu iskrenost i prizemnost.

"Svaka čast na iskrenosti! O toj nesavršenosti treba više pričati… Čuvajte to blago ljudi… Nema vani ništa bolje ni lakše ni pametnije", samo je jedan od komentara podrške koji pokazuje koliko je njezina poruka odjeknula među publikom, dok su drugi pohvalili njihov jedinstven stil. "Vi ste vatromet sa šljokicama", pisalo je u jednom komentaru. Ida je imala i iznimno aktivnu poslovnu godinu. Održala je niz zapaženih koncerata s Lollobrigidom diljem regije, od Beograda do Herceg Novog, a najavljeno je i emitiranje njezine nove dokumentarne serije "Pobjednici" na HTV-u.