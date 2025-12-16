VIDEO Vaterpolski spektakl za djecu iz Nazorove, Josip Pavić: Dođite da napravimo dobro djelo

Rotary Club Zagreb Metropolitan ove godine organizira drugi božićni humanitarni vaterpolski turnir, koji će se održati u subotu, 20. prosinca 2024., na bazenu Utrine, s početkom u devet sati. Na turniru će nastupiti četiri veteranske momčadi – Zagreb, ZPK, Val i Stara Sava, a očekuje se uzbudljiv sportski program i sjajna atmosfera na tribinama.

Sav prikupljeni prihod bit će namijenjen djeci smještenoj u Nazorovoj ulici u Zagrebu. Turnir tako ima jasan humanitarni cilj: pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija, osobito u blagdansko vrijeme. Organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom i donacijama podrže ovu akciju.

Poziv na humanitarni turnir u vaterpolu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Budite dio spektakla, vaterpolo je ponovno u modi. Donirajte, sva sredstva idu za djecu u Nazorovoj – poručio je organizator turnira Marko Globan.

Pozivu se pridružio i proslavljeni hrvatski vratar Josip Pavić koji je dao podršku ovoj inicijativi.

– Vaterpolo je opet u modi, dođite i zajedno napravimo dobro djelo – rekao je Pavić.