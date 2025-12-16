Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
HUMANITARNA AKCIJA

VIDEO Vaterpolski spektakl za djecu iz Nazorove, Josip Pavić: Dođite da napravimo dobro djelo

Vaterpolo
Foto: Organizator
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
16.12.2025.
u 12:09

Pozivu se pridružio i proslavljeni hrvatski vratar Josip Pavić koji je dao podršku ovoj inicijativi. "Vaterpolo je opet u modi, dođite i zajedno napravimo dobro djelo", rekao je Pavić.

Rotary Club Zagreb Metropolitan ove godine organizira drugi božićni humanitarni vaterpolski turnir, koji će se održati u subotu, 20. prosinca 2024., na bazenu Utrine, s početkom u devet sati. Na turniru će nastupiti četiri veteranske momčadi – Zagreb, ZPK, Val i Stara Sava, a očekuje se uzbudljiv sportski program i sjajna atmosfera na tribinama.

Sav prikupljeni prihod bit će namijenjen djeci smještenoj u Nazorovoj ulici u Zagrebu. Turnir tako ima jasan humanitarni cilj: pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija, osobito u blagdansko vrijeme. Organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom i donacijama podrže ovu akciju.

Poziv na humanitarni turnir u vaterpolu

– Budite dio spektakla, vaterpolo je ponovno u modi. Donirajte, sva sredstva idu za djecu u Nazorovoj – poručio je organizator turnira Marko Globan.

Pozivu se pridružio i proslavljeni hrvatski vratar Josip Pavić koji je dao podršku ovoj inicijativi.

– Vaterpolo je opet u modi, dođite i zajedno napravimo dobro djelo – rekao je Pavić.

Vaterpolo
Foto: Organizator

Ključne riječi
Vaterpolo Josip Pavić Marko Globan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!