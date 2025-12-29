Unatoč Thompsonu, desnica nema šanse srušiti s vlasti Tomaševića

Niti Marko Perković Thompson može srušiti vlast zagrebačkog gradonačelnika, niti Tomislav Tomašević kao glazbeni cenzor može nauditi karijeri osobe godine na izmaku. Štoviše, iako je to zadnje što bi učinili, njih dvojica zapravo se uzajamno potpomažu. "Zabrana" trećeg zagrebačkog koncerta dodatni je stimulans Thompsonovoj turneji, u inat "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista", a Thompsonov poziv na rušenje vlasti u Zagrebu za Možemo ima ljekoviti učinak.
To ih može samo ojačati i odagnati sva ona ljevičarska propitivanja "mogu li oni to", a nebitan je i pad povjerenja izazvan koruptivnim aferama, načet i radikalnim idejama te sumnjivim i/ili pretjerano ideološki motiviranim raspodjelama javnih sredstava. Neizravna, nepisana i nikad izgovorena "zabrana" treće izvedbe Bojne Čavoglave u Zagrebu na ljevici se doživljava kao čin političke hrabrosti, premda Tomašević nije baš ništa učinio nakon odluke gradske Skupštine, osim što je zauzeo "domobranski stav". Ali, nakon doživljaja "ustaškog derneka" svjetskih razmjera na Hipodromu, pa "skrnavljenja" i Arene, to što je Thompsonu onemogućeno da održi i treći koncert u Zagrebu, na ljevici je doživljeno kao čin duhovnog pročišćenja, nešto kao ZAVNOH u Ustavu RH, plamičak koji po potrebi može postati krijes. A ima li trenutačno veće potrebe na ljevici, zaprijeti li netko rušenjem Tomaševića, i demokratski put, preko izvanrednih izbora, k tome zbog ZDS-a, bio bi percipiran kao čin političkog nasilja kojem se mora oduprijeti, izlaskom na referendum ili još više, u slučaju potrebe, izlaskom na birališta.
Već i referendum radi izvanrednih izbora u Zagrebu bio bi osuđen na propast pokrene li ga krajnja desnica. Pitanje je i može li uspjeti bez podrške HDZ-a, koji pak ne bi mogao prihvatiti politički rizik dolijevanja ulja na vatru.
Komentara 36
Jesi siguran druže? Jer ono malo kaj vas se skupilo na opanak marševima je vaš maksimum
Ne treba tu referendum, on će pasti sam. Ima dovoljno nezadovoljstva s njegovim neradom. Kako vrijeme prolazi sve je više afera od Jakußevca i radnika koji je ostao bez ruke , do nebrigu u održavanju staračkih domova, vrtića i škola. Pucanja cijevi vodovoda i toplinsrstva, bicikli 2 tis komada kojim se nitko ne vozi , katastrofa od prometnih gužvi, nepotizmu u zdravstvenim ustanovama u gradu u njegovom vlasništvu. Ima tu materijala za DORH.
Kao i uvijek dosada - kad vladajući pokušaju “preodgojiti narod”, u pravilu narod ostane nepreodgojen, a vladajući posramljeni i poraženi. Tako će biti i ovaj puta. Senf je zaigrao igru koju jednostavno ne može dobiti. Sada će ubrzano postati toga svjestan.