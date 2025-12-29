Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Marinko Jurasić
Autor
Marinko Jurasić

Unatoč Thompsonu, desnica nema šanse srušiti s vlasti Tomaševića

29.12.2025. u 19:02

Već i referendum radi izvanrednih izbora u Zagrebu bio bi osuđen na propast pokrene li ga krajnja desnica. Pitanje je i može li uspjeti bez podrške HDZ-a, koji pak ne bi mogao prihvatiti politički rizik dolijevanja ulja na vatru.

Niti Marko Perković Thompson može srušiti vlast zagrebačkog gradonačelnika, niti Tomislav Tomašević kao glazbeni cenzor može nauditi karijeri osobe godine na izmaku. Štoviše, iako je to zadnje što bi učinili, njih dvojica zapravo se uzajamno potpomažu. "Zabrana" trećeg zagrebačkog koncerta dodatni je stimulans Thompsonovoj turneji, u inat "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista", a Thompsonov poziv na rušenje vlasti u Zagrebu za Možemo ima ljekoviti učinak.

To ih može samo ojačati i odagnati sva ona ljevičarska propitivanja "mogu li oni to", a nebitan je i pad povjerenja izazvan koruptivnim aferama, načet i radikalnim idejama te sumnjivim i/ili pretjerano ideološki motiviranim raspodjelama javnih sredstava. Neizravna, nepisana i nikad izgovorena "zabrana" treće izvedbe Bojne Čavoglave u Zagrebu na ljevici se doživljava kao čin političke hrabrosti, premda Tomašević nije baš ništa učinio nakon odluke gradske Skupštine, osim što je zauzeo "domobranski stav". Ali, nakon doživljaja "ustaškog derneka" svjetskih razmjera na Hipodromu, pa "skrnavljenja" i Arene, to što je Thompsonu onemogućeno da održi i treći koncert u Zagrebu, na ljevici je doživljeno kao čin duhovnog pročišćenja, nešto kao ZAVNOH u Ustavu RH, plamičak koji po potrebi može postati krijes. A ima li trenutačno veće potrebe na ljevici, zaprijeti li netko rušenjem Tomaševića, i demokratski put, preko izvanrednih izbora, k tome zbog ZDS-a, bio bi percipiran kao čin političkog nasilja kojem se mora oduprijeti, izlaskom na referendum ili još više, u slučaju potrebe, izlaskom na birališta.

Ključne riječi
Zagreb HDZ Tomislav Tomašević Marko Perković Thompson

Komentara 36

Pogledaj Sve
Avatar za.desno.mir.MP
za.desno.mir.MP
19:16 29.12.2025.

Kao i uvijek dosada - kad vladajući pokušaju “preodgojiti narod”, u pravilu narod ostane nepreodgojen, a vladajući posramljeni i poraženi. Tako će biti i ovaj puta. Senf je zaigrao igru koju jednostavno ne može dobiti. Sada će ubrzano postati toga svjestan.

OS
Ostrež
19:09 29.12.2025.

Jesi siguran druže? Jer ono malo kaj vas se skupilo na opanak marševima je vaš maksimum

LI
liberta
19:43 29.12.2025.

Ne treba tu referendum, on će pasti sam. Ima dovoljno nezadovoljstva s njegovim neradom. Kako vrijeme prolazi sve je više afera od Jakußevca i radnika koji je ostao bez ruke , do nebrigu u održavanju staračkih domova, vrtića i škola. Pucanja cijevi vodovoda i toplinsrstva, bicikli 2 tis komada kojim se nitko ne vozi , katastrofa od prometnih gužvi, nepotizmu u zdravstvenim ustanovama u gradu u njegovom vlasništvu. Ima tu materijala za DORH.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!