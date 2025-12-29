Naši Portali
BRAVO, DEČKI

Hrvatska razbila Mađarsku! Goropadni vaterpolisti na pravi način najavili Euro u Beogradu

Singapur: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Hrvatska - Crna Gora
Slobodan Sandic/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
29.12.2025.
u 21:18

Nakon prilično neočekivanog poraza od autsajdera Nizozemske (12:13), u Rotterdamu, u posljednjoj utakmici pripremnog turnira za EP, Hrvatska je visoko porazila Mađarsku (13:7)

U završnoj utakmici pripremnog turnira u Rotterdamu, hrvatski vaterpolisti pobijedili su doprvaka svijeta Mađarsku sa 13:7 čemu su najviše pridonijeli kapetan Marko Bijač (10 obrana) te, golgeterski, Loren Fatović (četiri pogotka, dva iz peteraca), Rino Burić (2), Luka Bukić (2) i Konstantin Harkov (2).

Po jedan pogodak postigli su Kržić, Vrlić i Butić a kako je izbornik Ivica Tucak po običaju rotirao igrače u sastavu, ovu utakmicu s tribina su odgledali i neki od vrlo važnih igrača poput Žuvele, Lazića i Biljake a nije bilo niti mladog ljevaka Jerkovića ni pričuvnog vratara mladostaša Marcelića.

Koliko god je neugodno iznenadio ishod utakmice odigrane večer prije - poraz od Nizozemske (12:13) koja nije reprezentacija iz svjetskog vrha - toliko je ugodno iznenadio ishod dvoboja s jednom od najjačih svjetskih reprezentacija. Dakako, valja reći da niti protiv Nizozemaca Hrvatska nije bila kompletna - na tribinama su bili Bašić, Lončar, Pavlić, Ćurković i vratar Popadić - pa je evidentno da izbornik testira sve kandidate kako bi što preciznije mogao odrediti popis igrača koji će 9. srpnja krenuti na Prvenstvo Europe u Beogradu.

Spomenimo još da je prvog dana ovog trodnevnog turnira Hrvatska pobijedila autsajdera Tursku (19:10) a u tom dvoboju smočili se nisu Bijač, Bukić, Vrlić i Kržić. Barakudama sada slijedi praznični odmor a sljedeće okupljanje je 2. siječnja u Dubrovniku.
Mađarska Hrvatska vaterpolo Vaterpolo

