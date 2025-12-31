Naši Portali
VELIKI PLANOVI ZA 2000-TU

Pojavila se neobična karte Hrvatske iz Jugoslavije. Odmah je započela rasprava

Reddit/hreddit
VL
Autor
Šimun Ilić
31.12.2025.
u 16:49

Sudionici rasprave istaknuli su kako je riječ o ambicioznom i strateški zamišljenom dokumentu, koji je prostor Hrvatske promatrao u širem, regionalnom kontekstu

Na hrvatskom Redditu /hreddit nedavno se povela rasprava o Prostornom planu Socijalističke Republike Hrvatske za 2000. godinu, dokumentu koji je nastao u drugoj polovici 20. stoljeća i trebao usmjeravati dugoročni razvoj prostora, infrastrukture i prometnih sustava. Objavljena karta i popratni materijali potaknuli su korisnike na analizu tadašnjih planerskih ambicija i njihovu usporedbu s današnjim stanjem.

Sudionici rasprave istaknuli su kako je riječ o ambicioznom i strateški zamišljenom dokumentu, koji je prostor Hrvatske promatrao u širem, regionalnom kontekstu. Posebna se pažnja posvetila prometnoj infrastrukturi, koja je u planu imala ključnu ulogu u gospodarskom i demografskom razvoju.

Među najčešće komentiranim elementima plana našle su se velike cestovne i autocestovne osi, uključujući pravce koji su trebali povezivati kontinentalni i obalni dio zemlje te jačati veze sa susjednim područjima. Korisnici su raspravljali o planiranim prometnicama prema Zagrebu, Splitu i istoku zemlje, pri čemu su neki naglašavali da bi takvi koridori znatno unaprijedili povezanost i smanjili regionalne razlike. Posebnu pažnju izazvala je ideja velikih infrastrukturnih zahvata kroz zahtjevna područja, poput probijanja tunela kroz Velebit. Dok su pojedini komentatori takve projekte opisivali kao vizionarske i nužne za razvoj, drugi su isticali njihovu visoku cijenu i tehničku složenost, dovodeći u pitanje mogućnost njihove realizacije u tadašnjim gospodarskim okolnostima.

Prostorni plan SR Hrvatske za 2000. godinu
byu/Ok_Detail_1 inhreddit

U raspravi se često isticalo kako je tadašnji sustav prostornog planiranja bio obilježen dugoročnim razmišljanjem i snažnim oslanjanjem na struku. Mnogi korisnici uspoređivali su taj pristup s današnjim planiranjem, uz tvrdnje da se danas češće reagira kratkoročno, ovisno o političkim ciklusima i parcijalnim interesima, dok su nekadašnji planovi pokušavali obuhvatiti razvoj prostora kroz više desetljeća.

Iako se veći dio ideja iz Prostornog plana SR Hrvatske do 2000. godine nikada nije u potpunosti ostvario – ponajprije zbog političkih promjena, raspada države i novih ekonomskih okolnosti – rasprava na Redditu pokazuje da takvi dokumenti i danas pobuđuju interes javnosti. Oni služe kao podsjetnik na vrijeme kada se prostor planirao s izrazito dugoročnom vizijom, ali i kao povod za promišljanje o tome kakav bi pristup prostornom razvoju Hrvatskoj bio potreban u budućnosti.

Rigorozna pravila: Znate li što sve ne smijete imati u prtljažniku kad iz susjedne države ulazite u Hrvatsku?
Ključne riječi
infrastruktura karta Hrvatska reddit

