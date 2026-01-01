FOTO Luksuzno skijalište postalo je smrtonosna klopka: Ovo je mjesto strave na kojem je poginulo nekoliko desetaka osoba

Nekoliko desetaka ljudi, prema sadašnjim informacijama, poginulo je u strašnom požaru u prepunom baru za vrijeme novogodišnje zabave u luksuznom skijalištu u Crans-Montani. Talijansko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da informacije švicarske policije upućuju na oko 40 mrtvih, ali se policija na konferenciji za novinare ograničila na informaciju o "desecima" smrtno stradalih
Foto: Reuters/Pixsell
Neke od žrtava iz drugih su država, rekao je Stephane Ganzer, šef sigurnosti kantona Valais.
Foto: Reuters/Pixsell
I hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je sućut švicarskom kolegi Ignaziou Cassisu i ponudio pomoć Hrvatske. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i hrvatsko veleposlanstvo Švicarskoj su u stalnom kontaktu sa švicarskim vlastima kako bi se utvrdilo nalaze li se među stradalima hrvatski državljani, rekao je hrvatski ministar
Foto: Reuters/Pixsell
Švicarske vlasti su objavile da je odmah mobilizirano 10 helikoptera i 40 kola hitne pomoći. Požar je izbio u 1:30 ujutro u baru "Le Constellation" u luksuznom skijaškom resortu na jugozapadu Švicarske. Uzrok nije poznat. 
Foto: Reuters/Pixsell
Mathias Reynard, šef kantonalne vlade kazao je da je većina ozlijeđenih u teškom stanju i da je jedinica intenzivne skrbi bolnice Valais prepuna, zbog čega se pacijenti prevoze u ostale najbliže medicinske ustanove.
Foto: Valais Canton Police/Handout via REUTERS
Područje je u potpunosti zatvoreno, a iznad Crans-Montane uvedena je zona zabrane letenja, priopćila je policija.
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Valais Canton Police/Handout via REUTERS
Foto: Valais Canton Police/Handout via REUTERS
Foto: Valais Canton Police/Handout via REUTERS
Foto: Valais Canton Police/Handout via REUTERS
Foto: Valais Canton Police/Handout via REUTERS
