FOTO Luksuzno skijalište postalo je smrtonosna klopka: Ovo je mjesto strave na kojem je poginulo nekoliko desetaka osoba
Nekoliko desetaka ljudi, prema sadašnjim informacijama, poginulo je u strašnom požaru u prepunom baru za vrijeme novogodišnje zabave u luksuznom skijalištu u Crans-Montani. Talijansko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da informacije švicarske policije upućuju na oko 40 mrtvih, ali se policija na konferenciji za novinare ograničila na informaciju o "desecima" smrtno stradalih
I hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je sućut švicarskom kolegi Ignaziou Cassisu i ponudio pomoć Hrvatske. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i hrvatsko veleposlanstvo Švicarskoj su u stalnom kontaktu sa švicarskim vlastima kako bi se utvrdilo nalaze li se među stradalima hrvatski državljani, rekao je hrvatski ministar
Švicarske vlasti su objavile da je odmah mobilizirano 10 helikoptera i 40 kola hitne pomoći. Požar je izbio u 1:30 ujutro u baru "Le Constellation" u luksuznom skijaškom resortu na jugozapadu Švicarske. Uzrok nije poznat.
Mathias Reynard, šef kantonalne vlade kazao je da je većina ozlijeđenih u teškom stanju i da je jedinica intenzivne skrbi bolnice Valais prepuna, zbog čega se pacijenti prevoze u ostale najbliže medicinske ustanove.