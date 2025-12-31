FOTO Na ovim fotografijama vidi se koliko je ljudi bilo na koncertu Aleksandre Prijović na Velesajmu

Zagreb se na dosad najspektakularniji način oprostio od Stare godine uz audio-vizualni događaj "Za Extra kraj", čiji je središnji dio bio koncert regionalne zvijezde Aleksandre Prijović u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma.
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Od prvih taktova pa do samog kraja nastupa, publika je uglas pjevala njezine najveće hitove, među kojima su "Dam dam dam", "Psiho", "Sve po starom", "Devet života", "Legitimno" i brojne druge.
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
"Dobar dan, dragi moji. Hvala vam što ste došli da zajedno ispratimo 2025. i zagrijemo se za Novu godinu. Lijepe uspomene vežu me uz Zagreb, u kojem sam imala šest predivnih koncerata u Areni. Veselim se što sam opet s vama, posebno jer je riječ o nastupu koji je drukčiji i donosi nešto novo", poručila je Aleksandra publici.
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Posebnu dimenziju cijelom događaju dala je raskošna produkcija koja je Paviljon 5 Zagrebačkog velesajma u potpunosti transformirala u impresivan koncertni ambijent.
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Više od 700 četvornih metara LED ekrana, dinamične vizualne instalacije i pažljivo osmišljen vizualni narativ pratili su svaki trenutak nastupa, stvarajući snažan audio-vizualni doživljaj koji je nadilazio klasičan koncertni format.
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
"Za Extra kraj" predstavljen je kao potpuno novi koncept i prvi dnevni doček Nove godine u Zagrebu osmišljen u ovako spektakularnom, produkcijski raskošnom formatu. Spoj koncerta, suvremenog vizualnog identiteta i pažljivo režirane atmosfere publici je ponudio drukčiji način ispraćaja godine.
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
"Želim vam najljepšu 2026. godinu, punu zdravlja i radosti, i da ste sretni svakoga dana", poručila je Prijović na kraju nastupa.
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
