Sad je službeno: Chelsea smijenio trenera, Maresca odlazi s klupe svjetskog klupskog prvaka

Prvi dan 2026. godine donio je, za neke šokantnu, ali većinom očekivanu vijest sa Stamford Bridgea. Enzo Maresca više nije trener Chelseaja, odluka je to koja je donesena nakon hitnog sastanka uprave kluba na čelu sa suvlasnikom Behdadom Eghbalijem te sportskim direktorima Laurenceom Stewartom i Paulom Winstanleyem. Iako se o njegovoj smjeni šuškalo tjednima, malo tko je očekivao da će talijanski stručnjak, koji je klub vratio u Ligu prvaka i osvojio dva vrijedna trofeja, dobiti otkaz na samom početku godine. Njegov boravak u Londonu tako je okončan nakon samo godinu i pol dana.

Kap koja je prelila čašu bio je remi 2:2 protiv Bournemoutha, utakmica u kojoj su navijači zvižducima ispratili njegovu odluku da iz igre u 63. minuti izvede Colea Palmera, uz skandiranje "nemaš pojma što radiš". Bio je to nastavak crnog niza u kojem su "Plavci" upisali samo jednu pobjedu u posljednjih sedam prvenstvenih utakmica, zbog čega su s pozicije kandidata za naslov pali na peto mjesto ljestvice. Chelsea je pod njegovim vodstvom ove sezone ispustio čak 15 bodova iz pozicija u kojima je vodio, najviše od svih momčadi u ligi.

Međutim, loši rezultati bili su samo dio problema. Odnosi između Maresce i klupske hijerarhije potpuno su se urušili, a sve je eskaliralo nakon pobjede protiv Evertona prošlog mjeseca. Talijan je tada, ničim izazvan, novinarima izjavio kako je to bilo "najgorih 48 sati otkad je u klubu jer mnogi ljudi nisu pružili podršku njemu i momčadi". Odbio je pojasniti na koga misli, no bilo je jasno da poruka nije upućena navijačima, čime je javno otkrio duboke podjele unutar Stamford Bridgea i gurnuo se preko ruba.

Posljednji čin drame odigrao se nakon remija s Bournemouthom, kada se Maresca nije pojavio na konferenciji za medije, poslavši umjesto sebe pomoćnika Willyja Caballera uz objašnjenje da se ne osjeća dobro. Mnogi su taj potez protumačili kao izravan izraz nezadovoljstva i konačni sukob s upravom. Tako je završila 18-mjesečna era trenera koji je u prvoj sezoni osvojio Konferencijsku ligu pobjedom protiv Betisa te Svjetsko klupsko prvenstvo, ali čiji je mandat obilježen i turbulentnim odnosima koji su ga na kraju koštali posla.

Uprava Chelseaja, predvođena Toddom Boehlyjem, sada kreće u potragu za novim menadžerom koji će preuzeti momčad usred napornog siječnja. Iako službenih kandidata još nema, engleski mediji već su počeli s nagađanjima. Kao jedan od favorita spominje se Liam Rosenior, trenutni trener Strasbourga, kluba koji je također u vlasništvu Chelseajevog konzorcija BlueCo. Visoko kotiraju i bivši trener Barcelone Xavi Hernandez, menadžer Crystal Palacea Oliver Glasner te Andoni Iraola iz Bournemoutha. Među kandidatima se našlo mjesta i za klupsku legendu, Cesca Fabregasa, koji bilježi dobre rezultate s talijanskim Comom.