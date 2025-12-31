Bio je najbolji na svijetu, a sad mora biti u rovovima i ratovati protiv Putinove Rusije

Te je godine u izboru slavio ispred Garyja Linekera (Barcelona) i Emilia Butragueña (Real Madrid), što najbolje pokazuje koliko je Belanov bio dobar.

Godine 1985. Belanov se pridružio Dinamu iz Kijeva, gdje je pod vodstvom legendarnog Valerija Lobanovskog postao ključni član generacije koja je 1986. osvojila Kup pobjednika kupova, pobijedivši Atletico Madrid u finalu.

Belanov je briljirao i na Svjetskom prvenstvu u Meksiku 1986. godine, postigavši hat-trick protiv Belgije u osmini finala, no unatoč izvanrednom nastupu, SSSR je ispao nakon produžetaka. Taj uspjeh mu je donio Zlatnu loptu, ali transfer u inozemstvo čekao je zbog sovjetske birokracije. Iako je talijanski interes za njega bio velik, u domovini je ostao sve do 1989. kada je zaigrao za njemačke klubove Borussia Mönchengladbach i Eintracht Braunschweig.

U ožujku 2022. Belanov se ponovno našao u fokusu - ovoga puta zbog rata. Uzeo je oružje u ruke i pridružio se obrani Ukrajine od ruske agresije. Na ukrajinskoj fronti već je tri i pol godine i poručuje da će ostati do kraja, do oslobođenja od ruske agresije. Ranije je govorio da mu je domovina ispred svega, a sada to pokazuje borbom na ratištu.

"Sve ovo i još mnogo toga karakterizira naše vojnike oružanih snaga Ukrajine. Mi smo uz vas!" napisao je Belanov na društvenim mrežama te dodao: “Mir Ukrajini i slava svima koji se suprotstave okupatorima koji su došli uništiti našu zemlju i naš slobodni, herojski narod! Slava Ukrajini"

Belanov je jedan od trojice Ukrajinaca koji su osvajali Zlatnu loptu. To je još pošlo za rukom Olegu Blohinu (1975.) i Andriju Ševčenku (2004.).